تعرف على هدافي الدوري المصري

تعادل النادي الأهلي أمس أمام نظيرة فيوتشر بنتيجة 1/1 على لملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع بالدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب هداف الدوري

-بيرسي تاو النادي الأهلي 5، أحمد سيد زيزو نادي الزمالك 5، مابولولو الاتحاد السكندري 5-محمد هلال البنك الأهلي 5-علي معلول الأهلي 4.

نتيجة مباراة الأهلي ضد فيوتشر

وبدأ الأهلي بشكل قوي وهدد مرمى فيوتشر في أكثر من كرة، بعدما سجل محمد شريف الهدف الوحيد خلال مجريا الشوط الأول في الدقيقة الثالثة بعد مراوغة مميزة من أحمد عبد القادر ليضع الكرة لشريف بشكل مميز.

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وبدأ فيوتشر أن يبادل النادي الأهلي الهجمات وأضاع أكثر من كرة كان من الممكن أن يسجل من خلالها، أخطرهم فرصة محمد فاروق التي سبق فيها الشناوي وكانت ستسكن الشباك لولا تألق فيها حمدي فتحي وشتت الكرة.

وحصل محمد الشناوي على بطاقة صفراء بعد هجمة خطيرة لأحمد عاطف مهاجم فيوتشر قام الأول بعرقلته بعد خروجه الخاطئ من مرماه، كان سيتسبب في هدف لفيوتشر.

وفي شوط المباراة الثاني، ضغط فيوتشر على النادي الأهلي حتى سجل هدف التعادل عن طريق كريم نيدفيد في الدقيقة 58، بعد أستلامه تمريرة مميزة من أحمد عاطف الذي راوغ دفاعات الأهلي بشكر رائع.

جدول الدوري المصري

1- الأهلي 19 نقطة

2- الزمالك 19 نقطة

3- بيراميدز 17 نقطة

4- المصري 13 نقطة.

5-فاركو 13 نقطة

6-سموحة 12 نقطة

7- الاتحاد السكندري 12 نقطة

8- البنك الأهلي 11 نقطة

9- سيراميكا كيلوبترا 10 نقطة

10- غزل المحلة 10 نقطة