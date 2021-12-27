/668552/موعد-مباراة-منتخب-مصر-أمام-نيجيريا-فى-بطولة-أمم-إفريقيا

يستعد منتخب مصر لمباراته القادمة أمام نظيرةنيجيريا ضمن منافسات بطولة أمم إفريقيا، والتي من المقرر إقامتها يوم 1/11 القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر ضد نظيرة نيجريا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

قائمة منتخب مصر

وشهدت قائمة الفراعنة عمودة محمود حسن "تريزيجية" من جديد للقائمة وذلك بعد الإصابة الطويلة التي تعرض لها في بداية هذا العالم بالرباط الصليبي.

ولم تشهد القائمة مفاجآت خاصة أنها سيتم تقليصها غلى 28 لاعبا قبل بداية البطولة من أجل السفر إلى الكاميرون لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا.

وفيما يلي قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس أمم أفريقيا:

محمد الشناوي، محمد فوزي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمود جاد

أيمن أشرف، أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، عمر كمال، عمرو السولية، مصطفى فتحي، محمد صلاح، مصطفى محمد

محمد جدي أفشة، إمام عاشور، أكرم توفيق، محمود حمدي الونش، محمد النني، عمر مرموش، عبد الله السعيد، مروان حمدي.

المجموعة التى تضم كلا من:

المجموعة الأولى

الكاميرون

بوركينا فاسو

اثيوبيا

الرأس الأخضر

المجموعة الثانية

السنغال

غينيا

زيمبابوي

مالاوي

المجموعة الثالثة

المغرب

غانا

الجابون

جزر القمر

المجموعة الرابعة

نيجيريا

مصر

غينيا بيساو

السودان

المجموعة الخامسة

الجزائر

كوت ديفوار

سيراليون

غينيا الاستوائية

المجموعة السادسة

تونس

مالي

موريتانيا

جامبيا.

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني منح اللاعبين الدوليين راحة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من بدء الأجندة الدولية غدا 27 ديسمبر الحالي استعدادا للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية بالكاميرون التي تبدأ بالنسبة للمنتخب الوطني يوم 11 يناير المقبل بلقاء نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معهما منتخبي السودان وغينيا بيساو.