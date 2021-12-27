/668554/شبورة-صباحية-تعرف-على-حالة-الطقس-اليوم-الاثنين

شهد اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الغربية، ومعتدلًا على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، كما يكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصل الى حد الصقيع على وسط سيناء.

دوت الخليج وتكسوا الأجواء صباح اليوم، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وامطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 العظمى والصغرى 11، وعلى السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 12، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 15 ، وعلى شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 8، وعلى جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 9.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شبورة صباحية.. تعرف على حالة الطقس اليوم الاثنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.