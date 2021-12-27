أحمد العوضي يستجيب لضحية التنمر بوجي..ويدعمه: «مفيش راجل حلو..الحلاوة للستات»

/668556/أحمد-العوضي-يستجيب-لضحية-التنمر-بوجيويدعمه-مفيش-راجل-حلوالحلاوة-للستات

في موقف إنساني نابع من الداخل، استجاب الفنان أحمد العوضي، لأمنية ضحية التنمر «حسام بوجي» بعدما تمنى رؤيته هو والفنان أمير كرارة، ليحقق الأول ذلك فعليا، ويخبره بسلام أميرة كرارة له.

دوت الخليج

ووجه العوضي رسالة دعم لبوجي قال فيها: «من يتنمر على الشكل إنسان غير سوي، فالرجل ليس بشكله وإنما بسلوكه وشهامته وجدعنته».

وتابع: «مفيش راجل بشكله، ولا راجل حلو، الحلاوة دي للستات، أمير كرارة كلمني وهو في دبي، وباعتلك السلام، وبيقولك أي حد يضايقك متشيلش هم، أنت معاك باشا مصري والخديوي، وعلى الله حكايتك دي بتاعتك، اعتبرها بتاعتك».

أحمد العوضي يقدم نصائح قيمة لبوجي

واستكمل العوضي حديثه مع حسام بوجي، قائلا: «متضايقش نفسك، وتخش تقرأ الكومنتات اللي بتضايق، عين بتحب وألف بتكره، أنا هبقى مشهور بسببك، وإن شاء الله تطلع والدتك الحج وعمرة كمان».

وأضاف: «أنا مبسوط إني كنت مع حسام انهارده، متشغلش بالك بأي كلام وحش يشغل عن طريقك، الكلام الحلو بس كمل بيه ومتركزش على الكلام التاني.. عاوزك تقدم أغنية كده على الرايق مفيهاش كلمات خارجة حاجة كدة الناس تحبها».

هذا وحل الفنان أحمد العوضي، ضيفا على برنامج “معكم”، التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة CBC، والذي كشف من خلاله كواليس مرض زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

سبب إعلان أحمد العوضي مرض ياسمين عبد العزيز

وقال العوضي خلال البرنامج، متحدثا عن سبب منشوره الذي أعلن من خلاله مرض زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز: “الضعف ربنا خلقه في أي بني أدم، فكنت لازم أعبر عنه، لما هي دخلت العملية الدكتور قالي قدمها 3 ساعات بس، فمكنتش عايز غير إنها تدخل العمليات، وهي جوه الدكتور كلمني قالي قدامهما النهاردة وبكرة لو اتحست يبقى تمام”.

وتابع: “وقتها احتجت الناس كلها تدعيلها، فلجأت للناس وكتبت البوست ده، وقتها كنت حاسس ان فيه ستارة سودة نزلت على وشي، بس أنا مش من طبعي اني شكاي، بس دا كان رجاء بالدعاء”.

تفاصيل مرض ياسمين عبد العزيز

وكانت تحدثت ياسمين عبد العزيز في الجزء الأول من البرنامج، عن عن الأسباب التي جعلتها تعيش أزمتها الصحية الأخيرة، والتي أثارت قلق وخوف متابعيها وأحدثت ضجة عارمة عبر منصات السوشيال ميديا، فقالت: "أنا مكنتش اعرف أني في يوم من الأيام هطلع اتكلم في حاجة زي كده، كنت داخلة اعمل عملية لمشلكة عندي من 16 سنة.. عملت العملية دي 5 مرات وكنت باخد وقتي بعدها ومحبش اعرف حد، المشكلة دي أكياس بتطلعلي حاجة من عند ربنا".

وتابعت: "روحت اعمل العملية بعد «اللي ملوش كبير»، المسلسل دا مشوفتش يوم بعد حلو، جالي كورونا مرتين غير الأزمة دي.. روحت للدكتور بتاعي قالي هتاخد 3 ساعات وقالي هقعد يومين بعدها، في شهرين عملت 4 عمليات.. بتاع الأكياس وواحدة تجميل عشان شكل الخياطة في يوم واحد".

وأردفت: "حسيت بعدها بألم رهيب وقولتلهم أنا بموت.. الكولون اتخرم وجالي تسمم في الدم، بعدها بكام يوم قالوا لو مدخلتش اعمل عملية تالتة هموت.. دكتور عصام شلباية اللي أنقذ حياتي قالي انا داخل اعملك العملية وأنا شايف انك هتموتي، وانا داخلة كنت عارفة اني مش هطلع وقولت لأخويا خلي بالك من ولادي".