أمطار رعدية غزيرة ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس غير مستقر (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان رسمى للهيئة، فإن طقس اليوم الاثنين، يشهد بداية موجة من عدم استقرار الطقس تستمر حتى الأربعاء المقبل.
وأوضحت الهيئة، أن توقعات الطقس تشير إلى حالة عدم استقرار، تتمثل فى أمطار رعدية شديدة، على شمال البلاد خلال فترة رأس السنة وحتى أول أيام العام الجديد من سواحل المتوسط والدلتا والقناة وسيناء وحتى القاهرة الكبرى وخليج السويس وشمال الصعيد.
وأضاف البيان أن هناك انخفاضًا كبيرًا فى درجات الحرارة، مع رياح شديدة قد تصل حد العواصف فى بعض المناطق، مع إطلاق تحذيرات من وجود شبورة كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة.
وأعلنت الهيئة درجات الحرارة المتوقعة:
طقس الإثنين 27 ديسمبر 2021:
القاهرة الكبرى: العظمى 19 والصغرى 11.
الوجه البحرى: العظمى 20 والصغرى 11.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 18 والصغرى 9.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 18 والصغرى 10.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 18 والصغرى 10.
شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 10.
جنوب الصعيد: العظمى 19 والصغرى 10.
طقس الثلاثاء 28 ديسمبر 2021:
القاهرة الكبرى: العظمى 18 والصغرى 9.
الوجه البحرى: العظمى 19 والصغرى 10.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 17 والصغرى 10.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 18 والصغرى 10.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 17 والصغرى 10.
شمال الصعيد: العظمى 16 والصغرى 10.
جنوب الصعيد: العظمى 17 والصغرى 9.
طقس الأربعاء 29 ديسمبر 2021:
القاهرة الكبرى: العظمى 19 والصغرى 10.
الوجه البحرى: العظمى 17 والصغرى 11.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 16 والصغرى 9.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 16 والصغرى 9.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 15 والصغرى 9.
شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 10.
جنوب الصعيد: العظمى 18 والصغرى 10.
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