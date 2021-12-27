التنمية المحلية: تطوير ورفع كفاءة 150 مجزرا بتكلفة 1.6 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - تلقى محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرا حول المتابعة والزيارات الميدانية للقطاعات المعنية بالوزارة لمتابعة معدلات نسب تنفيذ 40 مجزرا حتى نوفمبر 2021 ضمن المرحلة الأولى العاجلة لمشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر على مستوى الجمهورية والبالغ 150 مجزرا يبلغ تكلفتها حوالى 1.6 مليار جنيه وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعمير والمحافظات.





وأكد وزير التنمية المحلية، الانتهاء من مجزرين هما لقانة بمحافظة البحيرة، ورأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، لافتا إلى أنه بلغت نسب التنفيذ 100% بعدد 29 مجزر فى 18 محافظة وجارى الانتهاء من تركيب المعدات والآلات اللازمة للتشغيل، حيث تم تنفيذ 4 مجازر بمحافظة أسيوط، و3 مجازر بمحافظتى الدقهلية وأسوان، وعدد 2 مجزر بكل من محافظات جنوب سيناء والشرقية والوادى الجديد وقنا بالإضافة إلى مجزر واحد بكل من محافظات المنيا وبنى سويف والبحيرة والمنوفية والإسماعلية والبحر الأحمر ومطروح والقليوبية والفيوم والغربية وكفر الشيخ.

وأوضح شعراوى أن التقرير أفاد أن نسب التنفيذ التى تراوحت بين 90% الى 85% تتضمن عدد 3 مجازر وهم مجزر دسوق بمحافظة كفر الشيخ، ومجزر جنزور بمحافظة المنوفية، ومجزر فاقوس بمحافظة الشرقية، مشيرا إلى أن نسب التنفيذ التى بلغت أقل من 60% تشمل 6 مجازر هم بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، الحبيل بمحافظة الاقصر، سوهاج العام اخميم بمحافظة سوهاج، ابو كبيربمحافظة الشرقية، السويس العام بمحافظة السويس، العزب بالفيوم بمحافظة الفيوم.

وأضاف شعراوى، أنه بلغت نسبة تنفيذ المجزر اللوجيستى بمحافظة دمياط 77% والذى يبلغ تكلفته 210 مليون جنيه ويشمل (مجزر وكوكر وتصنيع منتجات لحوم)، لافتا إلى أنه سيتم نهو الأعمال الإعتيادية فى نهاية شهر ديسمبر الحالى، ثم البدء فى تركيب المعدات الكهروميكانيكال، مؤكدا أن تنفيذ المجزر سيعمل على الحفاظ على البيئة خاصة وأنه يقع خارج الكتلة السكنية ويحافظ على الواجهة الحضارية للمحافظة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها على أحد النظم التكنولوجية حيث من المخطط تطوير 600 مجزر خلال برنامج زمنى متكامل تشمل المرحلة الأولى منه تطوير حوالى 150 مجزرا بتمويل من الوزارة، وذلك على 3 مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى 47 مجزرا والثانية 51 مجزرا والثالثة 52 مجزرا وسيتم مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر.