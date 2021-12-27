الرى: تأهيل 2000 كيلو متر ترع بتكلفة 6.50 مليار جنيه بمحافظات الصعيد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن الدولة المصرية تبذل جهودا جبارة وتنفذ مشروعات كبرى فى مختلف محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الوجه القبلى، فى إطار رؤية شاملة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين.





وأوضح الدكتور عبد العاطى أن مشروعات الموارد المائية والرى تقع فى قلب المشروعات التنموية الجارى تنفيذها حاليا، بإعتبار المياه هى المحور الرئيسى للتنمية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الوجه القبلى، حيث قامت الوزارة خلال السنوات الماضية بتنفيذ مشروعات كبرى لتحديث وتطوير شبكة الترع والمصارف والمساقى والرى الحقلى، وتأهيل محطات الرفع، والتوسع فى إستخدام مياه الصرف الزراعى، ومشروعات الحماية من أخطار السيول بمحافظات الصعيد.

وأضاف سيادته أنه وفى مجال تطوير شبكة الرى والصرف العامة والخاصة والرى الحقلى، تم تنفيذ أعمال تأهيل ترع بأطوال تصل إلى حوالى 2000 كيلومتر بتكلفة حوالى 6.50 مليار جنيه بمحافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان، كما تم إنشاء وإحلال وتجديد 4179 منشأة صناعية على المجارى المائية بتكلفة تصل إلى حوالى 5 مليارات جنيه، وتنفيذ أعمال لتطوير الرى فى الأراضى القديمة فى زمام 60 ألف فدان بتكلفة تصل إلى 828 مليون جنيه تم خلالها تطوير 968 مأخذ ومسقى، والتحول لنظم الرى الحديث فى زمام 154 ألف فدان، وتنفيذ أعمال إنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى وتوسعة وتعميق المصارف المكشوفة وإنشاء وإحلال الأعمال الصناعية عليها فى زمام 273 ألف فدان

كما تم تنفيذ 338 منشأة للحماية من أخطار السيول، وحفر وإحلال وتجديد 892 بئر لتوفير المياه لما يقرب من مليون مواطن بمحافظات الوجه القبلى، وتم تجهيز 240 بئر منها بالطاقة الشمسية والكهربائية، وإنشاء وإحلال ورفع كفاءة وتأهيل 252 محطة رفع باستثمارات تصل إلى 3.15 مليار جنيه، مثل محطة المراشدة الجديدة بمحافظة قنا بتكلفة 150 مليون جنيه وتخدم زمام 63 ألف فدان، كما تم تنفيذ أعمال بالهيئة العامة للسد العالى وخزان اسوان بقيمة 913 مليون جنيه، والعمل على تنفيذ مسار الترعة الفرعية رقم ٤ ودليل 3، 4 بمشروع تنمية جنوب الوادى بتكلفة تصل لحوالى 14 مليار جنيه.

وفى مجال تطوير منشآت الرى الكبرى بالوجه القبلى، فقد تم تنفيذ مشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية الواقعة على نهر النيل بتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه، وسيتم البدء قريبا فى تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لخدمة زمام حوالى 1.60 مليون فدان فى خمسة محافظات بالصعيد هى (أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم، الجيزة)، وتنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر اسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل.

كما أنشأت وزارة الموارد المائية والرى المركز الثقافى الأفريقى بأسوان والذى يضم خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التى تحكى تاريخ النيل، كما تم الإنتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.

وفى إطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية وأملاك الرى، فقد تم إزالة أكثر من 10 آلاف حالة تعد بمساحة تصل إلى حوالى 1.20 مليون متر مربع.