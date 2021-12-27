البيئة: مصر لديها 30 مشروعا قوميا للتصدى للتغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركتها، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، فى ندوة "تغير المناخ وانعكاساته على مصر"، والتى نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وجمعية رابطة خريجى جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة هبة نصار، نائب رئيس الجامعة الأسبق، ونائب رئيس الجمعية، وعدد من طلبة وطالبات الجامعة.

واستعرضت وزيرة البيئة، خلال الندوة، اتفاقية التغيرات المناخية وارتباطها بالاتفاقيات الدولية الأخرى، وموقف مصر فى تلك القضية على المستوى الدولى، حيث أوضحت المسار المصرى للتعامل مع قضايا التغييرات المناخية بداية من عام 1992 وحتى الآن، والتى بدأت بتوقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغييرات المناخية، وتقديم مصر فى 2015 لتقرير حول مشكلة التغييرات المناخية، موضحة أن انبعاثات مصر الحرارية تمثل 0.6% من الانبعاثات العالمية، مؤكدة أن هذه النسبة تعكس مدى التزام مصر بالحفاظ على المناخ.

ولفتت إلى أن أسباب الظاهرة هى زيادة تركيزات غازات الاحتباس الحرارى بالغلاف الجوى نتيجة التطور الصناعى، والأنشطة البشرية ومنها طريقة التخلص من المخلفات الصلبة والانبعاثات الحرارية، والتى تعد من أهم الأسباب لإحداث التغيرات المناخية واحتراق الوقود الأحفورى، والقطع الجائر للغابات وغيرها.

وأوضحت وزيرة البيئة التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية ومنها اختلال أنماط الأمطار، والفيضانات، وتدهور الصحة العامة وانتقال الأمراض الوبائية، ونقص الإنتاجية الزراعية، وأيضاً التأثيرات السلبية على الثروة السمكية، وظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية، وذوبان الجليد وارتفاع منسوب البحار.

كما أشارت إلى تأثيرات التغيرات المناخية على مصر ومنها موجات الصقيع، وارتفاع درجات الحرارة، ونقص المياه، والجفاف، وتملح التربة، وارتفاع منسوب سطح البحر.

كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الآليات والإجراءات التى اتخذتها مصر لمواجهة تلك الظاهرة، حيث تم إعادة تشكيل المجلس الوطنى للتغير المناخى ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ومن هنا أصبح هذا الملف على رأس أجندة أولويات الحكومة، مؤكدة أن النجاح الحقيقى هو دمج ملف البيئة وتغير المناخ فى كل قطاعات الدولة كما تم وضع استراتيجية شاملة لمواجهة التغير المناخى، مضيفة أن مصر لديها 30 مشروعا قوميا للتصدى للتغيرات المناخية، من بينها مشروعات التخفيف والتكييف ومشروعات الطاقة المتجددة، والتوسع فى توليد الكهرباء وتقليل استخدام الفحم، واستخدام الطاقة الشمسية، مؤكدة أن الدولة تسير نحو التحول الأخضر من خلال إجراءات عملية على أرض الواقع.

وأضافت وزيرة البيئة أن أهم الإنجازات التى تم الخروج بها فى قمة التغير المناخ cop26 التى عقدت بجلاسكو، هى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 التى أطلقتها مصر على هامش المؤتمر لنعلن للعالم أن مصر لديها خطة لمواجهة التغير المناخى، كما تحدثت وزيرة البيئة عن مؤتمر تغير المناخ المقبل cop27 ، والذى ستستضيفه مصر خلال نوفمبر 2022 بشرم الشيخ، موضحة أهدافه الاقتصادية والإقليمية والدولية، ومنها إتاحة الفرصة للشركات وتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل المشروعات ذات الصلة بالتصدى للتغيرات المناخ فى مصر، مشيرة إلى المكاسب المتوقعة من استضافة المؤتمر من بينها تعزيز جهود التنمية المستدامة وتسليط الضوء على دور مصر وسياستها ومشروعاتها القومية.

كما أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد حوارا مفتوحا مع المشاركين بالندوة، وقامت بالرد على أسئلتهم الخاصة بتغير المناخ، فحول الإجراءات التى اتخذتها الدولة لمواجهة الظاهرة، أكدت وزيرة البيئة أن الدولة رصدت موارد مالية كبيرة لحل الأزمة، مشيرة إلى وسائل حماية الشواطئ التى تتبعها الحكومة وإجراءات الحماية لحماية المدن الساحلية، موضحة أن الدولة خصصت خلال المرحلة السابقة ما يقرب من 7 مليارات جنيه لاتخاذ إجراءات الحماية فى المناطق الساحلية، كما تضع الدولة خططا مستقبلية تتعلق بمنطقة الدلتا فى ظل التغيرات المناخية، مشيرة إلى الخريطة التفاعلية التى تم إعدادها مع المساحة العسكرية والتى توضح تأثير تغير المناخ على المناطق العمرانية حتى 2100.

وحول التساؤل فى حالة عدم التزام الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار لمواجهة آثار التغيرات المناخية، أكدت وزيرة البيئة أنه يتم العمل من خلال مسارين فى هذا الصدد، المسار الأول ويتعلق بالمسار السياسى والتفاوضى مع الدول النامية للضغط على الدول المتقدمة بفتح برنامج جديد لاتفاق عالمى لتمويل المناخ على أن يبدأ من مصر خلال هذا العام، أما الثانى فيتعلق بالعمل على تغير المناخ الداعم على مستوى الدولة المصرية بكل أطيافها من الوزارات والقطاع البنكى والقطاع الخاص. كما أشارت إلى أنه تم العمل على دمج مفاهيم (تغير المناخ والتنوع البيولوجى، والاستدامة البيئية) فى المناهج التعليمية من سن 18/6 عاما بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. وأوضحت أنه جار عمل دراسة مع هيئة قناة السويس حول تأثير تغير المناخ على القناة.

كما أكدت وزيرة البيئة أن مصر لديها خطة لنقل التكنولوجيا، حيث يتم التعاون حاليا مع دولتى فرنسا وأمريكا لنقل التكولوجيا فى مجالات النقل والطاقة وتحلية مياه البحر وتحويل المخلفات إلى طاقة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود السعيد أن الندوة تأتى فى ضوء التماشى مع التوجهات المصرية، خاصة فيما يتعلق باستضافة مصر فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر تغير المناخ cop 27 ممثلة عن القارة الإفريقية. مؤكدا استعداد الكلية للتعاون فى التجهيز لقمة التغير المناخى المقبل cop27 سواء من خلال الدراسات التى تقوم بها الأجهزة البحثية، أو الندوات الخاصة بمناقشة قضية التغيرات المناخية، وأيضاً تنفيذ نموذج محاكاة للمؤتمر، وقد رحبت وزيرة البيئة بفكرة نموذج المحاكاة مشيرة إلى التعاون خلال الفترة المقبل لتنفيذه.