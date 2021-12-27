شهادات طب مضروبة.. غلق كيان تعليمى وهمى فى دمياط

وأشار التقرير إلى مُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة أكاديمية حورس، والكائن مقرها فى (المنطقة المركزية - دمياط الجديدة - محافظة دمياط)، وتزعُم منح شهادات مُعتمدة فى العديد من المجالات، ومنها: (الباطنة، والجراحة، رعاية صحية، حالات حرجة وطوارئ، مكافحة عدوى، سيكولوجيا النمو، الاستشعار عن بُعد وغيرها)، بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجهات المُختصة.
وأصدر وزير التعليم العالى قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية.. كما خاطب محافظ دمياط لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
وأشاد بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالى، وتم نشرها على موقع وزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.
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