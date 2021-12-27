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حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد قران ابنة رئيس الجمهورية الأسبق المستشار عدلى منصور، حيث كان شاهدًا على القران، برفقة السيدة الأولى لمصر انتصار السيسي.

دوت الخليج

ووسط أجواء من الاحتفال كبير، مع الالتزام الكامل بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وحضور عددًا قليلا من أسرة العروس، حضر الرئيس السيسي وقرينته السيدة انتصار. وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكون شاهدًا على عقد القران، وسط سعادة عارمة من العروسين، وأجواء تكسوها البهجة من الحاضرين.

الرئيس السيسي شاهداً على عقد قران نجلة المستشار عدلي منصور

ولم تكن هذه هى المرة الأولى للرئيس السيسي الذى يشهد على عقد قران، حيث سبق وأن كان وكيلًا لابنة أحد أصدقاءه المتوفين، إلى جانب حرصه على حضور حفل زفاف ابنة الفريق يونس المصرى، قائد القوات الجوية الأسبق.

كان الرئيس السيسي، قد شهد احتفالية افتتاح عددا من المشروعات القومية، أمس الأحد، في الصعيد، والتي يعد أهمهم مشروع توشكى الخير، في أقصى صعيد مصر، والذي بلغت التكلفة المالية له قرابة 85 مليار جنيه.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مزارع النخيل التي يحتضنها مشروع توشكى، والتي تعتبر أكبر مزارع النخيل في الشرق الأوسط، حيث تحقق نوعًا من الاكتفاء الذاتي في التمور، كما أكد الرئيس حرصه على التعاون مع القطاع الخاص والعمل يدًا بيد على التنمية في جميع ربوع الصعيد وسيناء.