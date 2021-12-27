/668558/مصرع-وإصابة-٤-أشخاص-بينهم-طفلين-في-حريق-ببورسعيد

نشب ، صباح اليوم الأثنين، حريق كبير في في احدى الوحدات السكنية بمنطقة الحرية الكائنة في نطاق حي المناخ بمحافظة بورسعيد أسفر عن مصرع طفل ، وإصابة 3 أشخاص آخرين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ومن جانبه ورد بلاغ الي اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، بنشوب حريق بوحدة سكنية بمساكن الحرية في حي المناخ، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية الي مكان الحادث وسيارات الإطفاء والاسعاف.

مصرع وإصابة ٤ أشخاص بينهم طفلين في حريق ببورسعيد

وتمكن رجال الاطفاء من السيطرة علي الحريق قبل امتداد ألسنة اللهب الي الشقق السكنية المجاورة، وقامت سيارات الاسعاف بنقل المصابين الي مستشفى السلام الدولي احدى مستشفيات هيئة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

و تلقي الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، إشارة من مستشفى السلام بورسعيد، بوصول 4 مصابين بحروق نتيجة اندلاع النيران الحريق في منزل بمساكن الحرية.

وعلي الفور بدأت الأطقم الطبية في تقديم الاسعافات الأولية للمصابين وهم "هدير طارق محمد أحمد - 25 سنة، آمال صابر تغيان 56 سنة، مصطفى محمد إبراهيم - 4 سنوات، وأحمد محمد إبراهيم 3 سنوات.

ولفظ الطفل أحمد محمد إبراهيم، أنفاسه الأخيرة أثناء الإسعافات الأولية داخل المستشفى، وتم وضع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

ومن جانبه أمر اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد ، بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم ويكثف رجال المباحث من جهودهم ، للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة سبب اندلاع الحريق.

جدير بالذكر أنه طبقت منظومة التأمين الصحي بمحافظة بورسعيد كأول محافظة على مستوى الجمهورية فى أول يوليو 2018 ويتمتع بخدماتها 920 ألف مواطن بالمحافظة.

وتضم المنظومة 8 مستشفيات وهي:

مستشفى السلام بورسعيد «بورسعيد العام سابقا» وتقع بحي الشرق وهي تعتبر المستشفى التخصصية الكبرى من المستوى الثالث على مستوى محافظة بورسعيد، وتقدم خدمات طبية متطورة وذات جودة لمرضى مدن القناة.

ويوجد بها حزمة خدمات طبية وتضم «الاستقبال والطوارئ، العناية المركزة للكبار والأطفال، ولحديثي الولاد، وأقسام الباطنة والقلب، الأوعية الدموية، والأنف والأذن والحنجرة، والأطفال، والنفسية والعصبية التخدير والعمليات، الجراحة العامة وجراحات المناظير العظام القلب والصدر المخ والأعصاب الوجه والفكين، جراحة التجميل والحروق، والعلاج الطبيعي، الروماتيزم والتأهيل، كما تضم لجنة مرض التصلب المتعدد، والصيدلة، والصيدلة الإكلينكية، والأشعة التشخيصية والرنين المغناطيسي، والسونار ورسم العضلات والأعصاب، وقياس هشاشة العظام، المعامل والتحاليل، والعيادات الخارجية».

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