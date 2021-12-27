/668562/اليوم--مناقشة-اقتراح-برغبة-للنائبة-آية-مدني-بشأن-ازدواج-طريق-الخارجة--الداخلة

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب اليوم الإثنين، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن ازدواج طريق (الخارجة- الداخلة) بمحافظة الوادي الجديد.

دوت الخليج

وقالت النائبة إنه بالرغم من أن طريق (الخارجة- الداخلة) هو المنفذ البري الوحيد الذي يربط أكبر مركزين في محافظة الوادي الجديد وهما مركزي الخارجة والداخلة، إلا أنه لا يكاد يمر شهر واحد دون أن نشهد حوادث طرق مفجعة تقع على هذا الطريق يروح ضحيتها العديد من الأرواح من أهالي المحافظة.

وأضافت أنه بالرغم من أهمية الطريق وحيويته إلا أنه طريق فردي لا يتسع لأكثر من سيارتين علاوة على المنحنيات الخطرة الموجوده به، وهو الأمر الذي يجعله مصدر متواصل لنزيف الدم، حيث أن غالبية حوادث الطرق التي تقع داخل المحافظة تقع على هذا الطريق الفردي الضيق الذي يقع في قلب الصحراء الغربية بما تشكله من منحنيات خطرة ومطبات هوائية.

وأشارت النائبة إلى أنها تقدمت بهذا الاقتراح لدراسة مدى إمكانية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لعمل مشروع لازدواج طريق الخارجة-الداخلة الذي يبلغ طوله 189 كيلومتر، وذلك لمنع تكرار الحوادث التي تودي بحياة الأبرياء وللحفاظ على سلامة وأمن أبناء محافظة الوادي الجديد.

كما تناقش اللجنة برئاسة النائب عاطف ناصر، عدد من الاقتراحات والشكاوي المقدمة من النواب، حيث تنظر اللجنة:

- الاقتراح برغبة المقدم من النائبين: عاطف ناصر، عبدالله أحمد عبدالله، بشأن إنشاء كوبرى علوى للسيارات يمر على مزلقان عرب العراقي- مركز قليوب- محافظة القليوبية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ درويش مرعى، بشأن عمل مخرج (منزل ومطلع) من على طريق بنها الحر أمام مدينة قليوب- محافظة القليوبية.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ مي أسامة رشدي، بشأن عمل كوبري مشاة أمام قرية العصلوجي مروراً أعلى السكة الحديد- بمحافظة الشرقية.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ لطفي شحاته، بشأن زيادة العربات المكيفة لقطار بورسعيد- الزقازيق- الإسكندرية.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ سامي سليم، بشأن إنشاء كباري مشاة أو أنفاق على طريق السويس/ الاسماعيلية الصحراوي أمام بعض مداخل القرى- محافظة الإسماعيلية.

-والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ سليمان عطيوى، بشأن إنشاء طريق جديد يختصر مسافة حوالي 100 كم لمدينة سانت كاترين- من مدخل وادي فيران- محافظة جنوب سيناء.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ عبدالباسط غريب الشرقاوي، بشأن إنشاء محطة سكة حديد على خط سكة حديد دمنهور/دسوق- محافظة كفر الشيخ.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ محمد رشاد على، بشأن توفير الاعتماد المالي لرصف وتأهيل الطريق من مركز شرطة أبو النمرس وحتى طريق ترسا العمومي- محافظة الجيزة.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ آية مدني، بشأن ازدواج طريق الخارجة- الداخلة- محافظة الوادي الجديد.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ إلهامي البارودي، بشأن إنشاء كوبري سيارات بمنطقة المخمس بمدينة جرجا- محافظة سوهاج.

والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ الخضر جوهر، بشأن إنشاء كوبري للمشاة بقرى الروضة، ميت زنقر، المنيل- مركز طلخا- محافظة الدقهلية

- والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ أحمد حسين جودة، بشأن إنشاء عدد (2) نفق آخر نزلة كوبري الواسطى- محافظة أسيوط.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ نشوى رائف، بشأن إنشاء وإحلال وتجديد بعض الكباري بمدينة البداري- محافظة أسيوط.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ رانية الجزايرلى، بشأن تطوير وتجميل طريق المطار المؤدي إلى مطار برج العرب- محافظة الإسكندرية.

والاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ زينب السلايمى، بشأن إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي بمركز اسنا - محافظة الأقصر.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ آيات الحداد، بشأن إنشاء مؤسسة تضم ذوى الاحتياجات الخاصة، وإنشاء فروع لها في كل المحافظات.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ أحمد عبدالسلام قورة، بشأن توسعة اختصاصات مكتب تأمينات القطاع الحكومي الموجود بقرية أولاد يحيى- مركز دار السلام- محافظة سوهاج، ليشمل تأمينات القطاع الخاص.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ علاء سليمان، بشأن توفير ماكينات صرافة ATM بكل قرى مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ محمد سعد الصمودى، بشأن إنشاء مبنى للبنك الزراعي المصري بقرية منية المرشد- مركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ عبدالباقي تركيا، بشأن إنشاء فرعين للبنك الزراعي المصري بقريتي بهنيا، طحا المرج – مركز ديرب نجم- محافظة الشرقية.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ زكريا حسان، بشأن تركيب الانترلوك في طريق جزيرة البوحة – قرية الطوايل الغربية – مركز ساقلته - محافظة سوهاج.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ محمد نجيب خالد، بشأن رصف طريق البجلات الجمال- النزل، التابع لمديرية الطرق والنقل بمحافظة الدقهلية بطول 5 كيلو مترات، ورصف طريق الجمال- حسنوة حتى عزبة السودة- محافظة الدقهلية.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ ميرفت عازر، بشأن تطوير سوق الجملة وأسواق مركز ميت غمر- محافظة الدقهلية.