/668563/استقرار-ملحوظ-تعرف-على-أسعار-الذهب-اليوم-الاثنين

شهدت التعاملات الصباحية، اليوم الاثنين، استقرارا ملحوظا في أسعار الذهب، وذلك إثر تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1810 دولار للأوقية، كما ظهرت حالة من الركود في الأسواق المحلية ومحالات الصاغة، نتيجة عدم الاستقرار التي يشهدها سعد الذهب عالميا.

دوت الخليج وسجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين، في مصر العيار 14 نحو 530 جنيها، والعيار 18 وهو الأكثر تداولا في مصر، نحو681 جنيهًا، كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 795 جنيهًا، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 908 جنيها.

أسعار سبائك الذهب اليوم:

وبالنسبة لأسعار السبائك الذهبية سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 3975 جنيهًا، كما سجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 7950 جنيهًا، وسبيكة الذهب وزن 20 جرامًا نحو 15900 جنيه.

سعر الجنيه الذهب:

والجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6410 جنيها، كما يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر. سعر الذهب اليوم عالميًا: استقرت أسعار الذهب عند 1810 دولارات للأوقية، في تعاملات محدودة في نهاية العام مع تراجع الدولار الذي يعتبر ملاذًا آمنًا بعد نتائج مشجعة توصلت إليها دراسة بشأن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا وتفاؤل متزايد حيال الآفاق الاقتصادية العالمية.

3 قواعد تحكم أسعار الذهب في السوق المصري

الجدير بالذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.