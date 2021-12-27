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يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، عدد من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بقطاع الصعيد، بحضور عدد كبير من رجال الدولة والقيادات.

دوت الخليج

الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح أضخم محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بالعالم فى أسوان

ويستهدف مشروع مجمع محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، إنتاج المزيد من الطاقة السنوي المحتمل.

هذا وبدأ المشروع كجزء من استراتيجية الطاقة المستدامة 2035 للحكومة المصرية. في البداية، ساعدت وكالة ناسا في العثور على أفضل موقع لإنشاء حديقة الطاقة الشمسية.

أضخم محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بالعالم فى أسوان

تقع محطة بنبان للطاقة الشمسية على مساحة 37.2 كم 2 (14.4 ميل مربع) والتي تنقسم إلى 41 قطعة أرض منفصلة مرتبة في 4 صفوف مع مساحة كل قطعة من 0.3 كم 2 إلى 1 كم 2. ستكون كل قطعة أرض ستكون متاحة لشركات مختلفة لتطوير 41 محطة.

وفقًا للقياسات الواردة في تقرير التقييم البيئي والاجتماعي، يبلغ موارد موقع الطاقة الشمسية حوالي 2300 كيلوواط ساعة/(متر مربع في السنة). بافتراض أن ذروة التشميس تبلغ 1000 واط/م 2، فإن هذا يترجم إلى عامل قدرة مصنع محتمل يقارب 26٪، أي أن متوسط السعة سيكون 26% من سعة اللوحة. إذا تم استخدام القدرة المخطط لها البالغة 1,8 جيجاواط، فسيكون إنتاج الطاقة السنوي المحتمل أكثر بقليل من 4 تيراواط ساعة/سنة..