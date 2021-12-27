/668566/بدء-احتفالية-افتتاح-مجمع-بنيان-للطاقة-الشمسية-بأسوان-بحضور-الرئيس

بدأت منذ قليل، احتفالية افتتاح مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يفتتح عدداً من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد.

دوت الخليج

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن مجمع بنيان الطاقة الشمسية هو أضخم محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر، لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.

الرئيس السيسي يشهد افتتاح توشكى الخير

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد أمس الأحد، احتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظات الجنوب، ولعل أهمها كانمشروع توشكى الزراعي، المعروف إعلاميا بـ"توشكى الخير"، الأمر الذي سيحقق في السنوات المقبلة الوفرة الكبيرة في انتاج التمور، حيث تحتضن توشكى أكبر مزرعة تمور في الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل وجه الرئيس السيسي في ورئيس الوزراء، بضرورة التعاون مع القطاع الخاص، والعمل على تقنين المصانع الغير مرخصة.