أكبر مشروع استصلاح زراعي بالشرق الأوسط.. برلمانيون: مشروع توشكي جاء عقب سلسلة كبيرة من المشروعات القومية 

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يعد مشروع توشكي الخير أكبر مشروع استصلاح زراعي في منطقة الشرق الأوسط، حيث يستهدف استصلاح مليون فدان، كما أنه يعتبر أحد أهم المشروعات القومية العملاقة التي نجح الرئيس السيسي في إعادة إحيائها.

دوت الخليج

وفي هذا الصدد، أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية من بينها المشروع القومي "توشكى الخير"، مؤكدا على ضرورة استمرار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية متكاملة.

عمرو فهمي: مشروع توشكي مستقبل للشباب وللجيل الحالي والأجيال القادمة

وقال فهمي في بيان له اليوم، إن توشكى الخير أكبر مشروع استصلاح زراعى فى منطقة الشرق الأوسط، والذى يستهدف استصلاح مليون فدان، ويعد أيضا أحد المشروعات القومية العملاقة التي نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إعادة الحياة لها بعد فترة من التدهور أصابت المشروع الذي يقع جنوب أسوان، بجانب أنه يعد مستقبل للشباب وللجيل الحالي والأجيال القادمة، ليتحقق حلمهم عقب إعطاء قبلة الحياة لهذا المشروع.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح مشروع توشكي الخير يأتي عقب سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، حيث افتتح الرئيس في محافظة محافظة قنا أمس، سلسلة من المشروعات القومية الجديدة والمحاور العرضية على نهر النيل، ضمن سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وأكد فهمي، أن افتتاحات المشروعات القومية ضمن جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تضمنت الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لاسيما المحاور العرضية على نهر النيل.

ولفت النائب إلى أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد وهو يولي أهمية كبيرة لمحافظات الصعيد، وتنفيذه لعدد كبير من المشروعات التنموية في كافة المجالات والقطاعات، وذلك بعد معاناة الصعيد لسنوات طويلة من ضعف معدلات التنمية وقلة مستوى الخدمات كافة، موضحا أن مشروع حياة كريمة من أهم المشروعات التى تقوم على تطوير القرى بالكامل وسيوفر حياة معيشة جيدة لكل مواطني الصعيد.

أمل رمزي: هناك اهتمام من جانب الرئيس السيسي بتنمية الصعيد

وثمنت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، المشروعات التنموية التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي كان أخرها مشروعات "توشكى الخير"، والتي افتتاحها الرئيس صباح اليوم. دوت الخليج

وأكدت رمزي في بيان لها، أن مشروع "توشكي الخير" هو أكبر مشروع استصلاح زراعي في منطقة الشرق الأوسط، وسيحقق نقلة نوعية في ملف الزراعة حيث سيساهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل والخضروات والفاكهة مشيرة إلى أن الدولة حريصة على تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية لمواطنيها.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، أن هناك طفرة في ملف الاستصلاح الزراعي والاستفادة من الأراضي الصحراوية في الزراعة بجانب توسيع رقعة المساحة المعمورة ، لافته أن الدولة تعتمد على أحد أساليب الاستصلاح الزراعي والري الحديث لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة بأقل كمية مياه ممكنة حيث يأتي هذا المشروع ضمن البرنامج الرئاسي لزراعة 4 ملايين فدان.

وأوضحت رمزي، أن هناك اهتمام من جانب الرئيس السيسي بتنمية الصعيد، والعمل على تحقيق مفهوم التنمية الشاملة في محافظات الصعيد بحيث يكون هناك مشروعات تنموية وخدمية وزراعية وصناعية تضمن توفير فرص عمل وخلق مناخ استثماري في محافظات الصعيد حيث تأتي هذه الخطة بالتزامن مع الانجازات التي تقوم بها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير البنية التحتية وتوفير كافة احتياجات أهالي الصعيد