/668567/أيمن-محسب-يحذر-من-تهاون-المدارس-فى-تنفيذ-الإجراءات-الاحترازية-ويطالب-بمزيد-من-الرقابة

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تهاون بعض المدارس فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة فى ظل وجود عدد من الإصابات فى مصر بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، وغياب الرقابة نهائيا فى التفتيش على المدارس فى هذا الوقت الحرج.

دوت الخليج

وأوضح محسب، أن الفترة الأخيرة شهدت تهاون من قبل بعض المدارس فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والتي تتمثل فى الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتطهير والتعقيم لجميع الأماكن والفصول الدراسية، ورفع الوعي بين الطلاب والمدرسين بالإرشادات الوقائية والحد من انتقال العدوى أثناء الأنشطة الدراسية مع الاكتشاف المبكر للإصابات والاستجابة السريعة لها من خلال نظام تتبع إلكتروني للإصابات يربط وزارة التربية والتعليم بالصحة، ويوفر كل البيانات عن الأشخاص وبيان ما إذا كان لهم أطفال بالمدرس من عدمه على أن يتم الإبلاغ سريعا لمواجهة الفيروس، وذلك وفقا لما تم الإعلان عنه قبل بدء العام الدراسى، وقبل ظهور متحور أوميكرون.

أيمن محسب يحذر من تهاون المدارس فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية ويطالب بمزيد من الرقابة

وتابع عضو مجلس النواب:" هناك شكاوى من قبل بعض أولياء الأمور بشأن اكتشاف إصابات كورونا فى بعض المدارس وعلى الرغم من ذلك لم يتم تطبيق الإجراءات والمحاور الخاصة باكتشافات حالات مصابة والتى تتمثل فى غلق الفصل لمدة 14 يومًا، واقتصر الأمر على الكمامة فقط وتجاهل تام لباقى الإجراءات، وتتجاهل إدارة المدرسة الإبلاغ عن الإصابات خوفا من حالة الهلع ولكن هذا الأمر يتسبب فى مزيد من الإصابات".

وطالب عضو النواب، تشديد الرقابة على المدارس على وجه التحديد، وفتح خط اتصال مباشر بين المدرسة وأولياء الأمور والوزارة لسرعة التواصل فى حال التأكد من إصابة بعينها، وفى نفس الوقت لإلزام المدرسة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم التهاون للحفاظ على الصحة العامة للتلاميذ وأولياء الأمور.