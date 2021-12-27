/668475/شكاوي-النواب-تناقش-عدد-من-الاقتراحات-المقدمة-من-النواب

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب عاطف ناصر اجتماعها اليوم لمناقشة عدد من الاقتراحات والشكاوي المقدمة من النواب، حيث تنظر اللجنة:

دوت الخليج

- الاقتراح برغبة المقدم من النائبين: عاطف ناصر، عبدالله أحمد عبدالله، بشأن إنشاء كوبرى علوى للسيارات يمر على مزلقان عرب العراقي- مركز قليوب- محافظة القليوبية.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ درويش مرعى، بشأن عمل مخرج (منزل ومطلع) من على طريق بنها الحر أمام مدينة قليوب- محافظة القليوبية.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ مي أسامة رشدي، بشأن عمل كوبري مشاة أمام قرية العصلوجي مروراً أعلى السكة الحديد- بمحافظة الشرقية.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ لطفي شحاته، بشأن زيادة العربات المكيفة لقطار بورسعيد- الزقازيق- الإسكندرية.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ سامي سليم، بشأن إنشاء كباري مشاة أو أنفاق على طريق السويس/ الاسماعيلية الصحراوي أمام بعض مداخل القرى- محافظة الإسماعيلية.

-والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ سليمان عطيوى، بشأن إنشاء طريق جديد يختصر مسافة حوالي 100 كم لمدينة سانت كاترين- من مدخل وادي فيران- محافظة جنوب سيناء.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ عبدالباسط غريب الشرقاوي، بشأن إنشاء محطة سكة حديد على خط سكة حديد دمنهور/دسوق- محافظة كفر الشيخ.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ محمد رشاد على، بشأن توفير الاعتماد المالي لرصف وتأهيل الطريق من مركز شرطة أبو النمرس وحتى طريق ترسا العمومي- محافظة الجيزة.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ آية مدني، بشأن ازدواج طريق الخارجة- الداخلة- محافظة الوادي الجديد.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ إلهامي البارودي، بشأن إنشاء كوبري سيارات بمنطقة المخمس بمدينة جرجا- محافظة سوهاج.

والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ الخضر جوهر، بشأن إنشاء كوبري للمشاة بقرى الروضة، ميت زنقر، المنيل- مركز طلخا- محافظة الدقهلية

- والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ أحمد حسين جودة، بشأن إنشاء عدد (2) نفق آخر نزلة كوبري الواسطى- محافظة أسيوط.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ نشوى رائف، بشأن إنشاء وإحلال وتجديد بعض الكباري بمدينة البداري- محافظة أسيوط.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ رانية الجزايرلى، بشأن تطوير وتجميل طريق المطار المؤدي إلى مطار برج العرب- محافظة الإسكندرية.

والاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ زينب السلايمى، بشأن إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي بمركز اسنا - محافظة الأقصر.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ آيات الحداد، بشأن إنشاء مؤسسة تضم ذوى الاحتياجات الخاصة، وإنشاء فروع لها في كل المحافظات.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ أحمد عبدالسلام قورة، بشأن توسعة اختصاصات مكتب تأمينات القطاع الحكومي الموجود بقرية أولاد يحيى- مركز دار السلام- محافظة سوهاج، ليشمل تأمينات القطاع الخاص.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ علاء سليمان، بشأن توفير ماكينات صرافة ATM بكل قرى مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ محمد سعد الصمودى، بشأن إنشاء مبنى للبنك الزراعي المصري بقرية منية المرشد- مركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ عبدالباقي تركيا، بشأن إنشاء فرعين للبنك الزراعي المصري بقريتي بهنيا، طحا المرج – مركز ديرب نجم- محافظة الشرقية.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ زكريا حسان، بشأن تركيب الانترلوك في طريق جزيرة البوحة – قرية الطوايل الغربية – مركز ساقلته - محافظة سوهاج.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ محمد نجيب خالد، بشأن رصف طريق البجلات الجمال- النزل، التابع لمديرية الطرق والنقل بمحافظة الدقهلية بطول 5 كيلو مترات، ورصف طريق الجمال- حسنوة حتى عزبة السودة- محافظة الدقهلية.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ ميرفت عازر، بشأن تطوير سوق الجملة وأسواق مركز ميت غمر- محافظة الدقهلية.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ عيد حماد، بشأن رصف شارع عمرو بن عبدالعزيز مدخل حي حلوان من ركن فاروق حتى مدرسة الثانوية بنات - محافظة القاهرة.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ محمود قاسم، بشأن إنشاء سوق بديل للسوق الذي كان قائماً على حرم السكة الحديد بمنطقة مينا البصل- محافظة الإسكندرية.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائب/ أمام منصور حسن، بشأن نقل مقالب القمامة الموجودة في قرية كفر الشعراء مركز كفر صقر – محافظة الشرقية إلى خارج الكتلة السكنية.

- والاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ سميرة الجزار، بشأن تخصيص أماكن لإيواء المشردين والمسافرين والعابرين في كل حي ومدينة.