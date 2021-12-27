«أبرزهم دلال عبد العزيز وتامر حسني»..الإنسانية تسيطر على نجوم الفن

/668568/أبرزهم-دلال-عبد-العزيز-وتامر-حسنيالإنسانية-تسيطر-على-نجوم-الفن

في الآونة الاخيرة، بدأ نجوم الفن في التصارع حول لقب «نجم الإنسانية»، وخاصة في عصر ظهور السوشيال ميديا، التي تهتم بإبراز مواقف النجوم الإنسانية وتداولها بشكل مختلف، مما ينال الفنان شهرة أكبر ويدعم موقفه الإيجابي تجاه جمهوره، ولكن بعض النجوم الكبار كانوا يفعلون أعمالا إنسانية دون النظر للعائد وراء ذلك.

ويرصد دوت الخليج في هذه السطور أبرز المواقف الإنسانية لنجوم الفن

الفنان تامر حسني المعروف ب «نجم الانسانية»

يعد الفنان تامر حسني، من أكثر الأشخاص الحريصين كل الحرص على الاستجابة لطلبات جمهوره، وهو ما رأيناه في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، ففاجأ البلوجر الشهيرة آية مكرم، بدخوله حفل زفافها متخفيا، بعد أنا وعدها في وقت سابق بإحيائه حفل زفافها، ليستغل هذا اليوم ويوفي بوعده.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الفيديو، مشيدين بموقف الفنان تامر حسني.

وكان فاجأ نجم الإنسانية، الفنان تامر حسني عروسين مصريين بمدينة لوس أنجلوس بإحياء حفل زفافهم رغم اعتذاره لتغمر السعادة هؤلاء العروسين وأهلهم حد البكاء لرؤيته.

وأعرب تامر حسني عن سعادته بهذا الزفاف من خلال نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، انستجرام وعلق عليها قائلا: “نادين و ديڤيد فرح غنيت فيه النهارده في امريكا لوس انجلوس حقيقي كان من اجمل الأفراح عشان الجميل ان والدة العريس كانت متفقه معايا و عامله مفاجأه ليهم منغير ما يعرفوا و فهمتهم اني مش هاجي و مش فاضي و هما اصلاً كانوا حاطين اغنيتي ميحرمنيش منك لرقصتهم الاولى”.

وتابع: “و مكانوش متخيلين اني موجود لحد ما دخلت فاجئتهم و زي ما انتوا شايفين فرحتهم جميله قد ايه».

حمادة هلال يلبي رغبة فتاة على الهواء

واستجاب الفنان حمادة هلال، على الهواء لطلب الإعلامي أسامة كمال، بتلبية رغبة حبيبة، ابنة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد محمود شعبان، بمقابلتها في أي مكان تطلبه.

وقال هلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه فخر لأي إنسان أن يكون سببًا في سعادة أولاد الشهداء.

وأحضر مقدم البرنامج حبيبة شعبان لكي تتحدث مع حمادة هلال عبر الهاتف، حيث وعدها الأخير بأن يقابلها فور تحديد مكان اللقاء.

أحمد العوضي وضحية التنمر

في موقف إنساني نابع من الداخل، استجاب الفنان أحمد العوضي، لأمنية ضحية التنمر «حسام بوجي» بعدما تمنى رؤيته هو والفنان أمير كرارة، ليحقق الأول ذلك فعليا، ويخبره بسلام أميرة كرارة له.

ووجه العوضي رسالة دعم لبوجي قال فيها: «من يتنمر على الشكل إنسان غير سوي، فالرجل ليس بشكله وإنما بسلوكه وشهامته وجدعنته».

وتابع: «مفيش راجل بشكله، ولا راجل حلو، الحلاوة دي للستات، أمير كرارة كلمني وهو في دبي، وباعتلك السلام، وبيقولك أي حد يضايقك متشيلش هم، أنت معاك باشا مصري والخديوي، وعلى الله حكايتك دي بتاعتك، اعتبرها بتاعتك».

إليسا تطلق مباردة لتوعية السيدات بسرطان الثدي تحديا لظروفهم الصعبة

أعلنت المطربة اللبنانية إليسا، عن إطلاق مبادرة جديدة للتوعية بسرطان الثدى، لكل سيدة غير قادرة على المتابعة ولا تسمع ظروفها الاقتصادية بالكشف، وذلك في إطار الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خلال تلك الفترة.

وكتبت إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: "مثل كل سنة بشهر تشرين الأول، نخصص حملات التوعية لكل المصابين بسرطان الثدي، وللتوعية إللي بتسمح تخلص كتير من النساء من خلال الوقاية المبكرة، ولأنه الظروف الاقتصادية عم تكون صعبة وتحرم كتير نساء من إجراء الفحص، رح أعلن قريبًا عن مبادرة في ذلك الإطار لمساعدة كل سيدة تضل بصحتها تابعونى".

دلال عبد العزيز

كانت الفنانة دلال عبدالعزيز، من أول النجمات اللاتى يحرصن على تقديم واجب العزاء وحضور الجنازات فى نجوم الفن الراحلين وأسرهم ولم تتأخر على شخص فى تقديم المساعدة، لدرجة أن زوجها الفنان سمير غانم كان يطلق عليها "عزاء عبدالعزيز"، وكان يطلق على الراحلة رجاء الجداوى لقب "عزاء الجداوى" من شدة حرصهما على تقديم واجب العزاء للأقارب والمعارف من أهل الفن والفنانين.

أكد أشرف زكى نقيب الممثلين فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" للإعلامى محمد شردى المذاع على فضائية "الحياة": أن الفنانة دلال عبد العزيز وابنتها دنيا سمير غانم كانا أول من تبرعتا للفنان شريف الدسوقى فى أزمته الصحية التى ألمت به وتسببت فى بتر قدمه بسبب إصابته بمرض القدم السكرى.

وتحدثت الفنانة ناهد السباعى، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك" عن مواقف دلال الإنسانية التى قدمتها لها وقالت: "أستاذة دلال كانت كل يوم تطمن على بابا فى المستشفى ومسبتنيش أنا وأختى زى ما باين فى الصورة وبابا ساب وصيته معها".