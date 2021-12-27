شوقى علام: مصر بذلت العديد من الجهود لرعاية الطفولة والتصدى لأشكال العنف

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم: "إننا نعيش فى عصر التأهيل والتدريب وبناء القدرات، وهذا التأهيل أمرٌ ضرورى إذا كان فى سبيل مواجهة إحدى القضايا التى تؤثر على الأهداف القومية والمجتمعية كقضية العنف ضد الأطفال، والتأهيل والتدريب عملية مستمرة على المستوى الفردى والقومى، فإنها أحد مقومات الجمهورية الجديدة؛ يُعبِّر عن ذلك اهتمام الدولة بالتأهيل وبناء القدرات على كافة الأوجه".





وأضاف أن القضايا الأَوْلَى بالعناية فى حاضرنا هذا هى التعامل مع مسائل الشأن العام وقضايا الأمن القومى، ولا شك أن قضية الاستقرار الأسرى والمجتمعى تأتى على رأس هذه القضايا، وفى مقدمتها حماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة.

جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها فى فعاليات افتتاح الدورة التدريبية لأمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية بالتعاون مع المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" حول "حماية الطفل من العنف والممارسات الضارة فى مصر والعالم الإسلامى".

وأوضح فضيلة المفتى أن الواقع المحسوس فى كل العصور والمشاهدات، وما قرره أهل العلم والاختصاص من علماء التربية يشهد بأن فترة الطفولة أهم فترة فى حياة الإنسان، وتتكون من عدة مراحل متتالية، ومرحلة الطفولة هى أولى تلك المراحل، وعلى أساسها تبنى حياة الإنسان بعد ذلك، وتتشكل شخصيته وتتبلور سماتها، ويكون عطاؤه فى حاضره ومستقبله، ويترتب عليها بعد ذلك مسلكه فى الحياة والمجتمع وكافة أنواع التفاعل والتعاطى مع المواقف والقضايا، فكلما عاش الطفل حياةً تربوية كريمة فى صغره كان لذلك أعظم الأثر فى تكوين شخصيته المتكاملة فى شبابه وباقى أطوار عمره، رجلًا كان أو امرأة، وانعكس ذلك بشكل إيجابى فعال على مجتمعه ووطنه، والعكس بالعكس كلما أثقل الطفل بأوزار التربية الخاطئة والممارسات العنيفة كان لذلك أثره الضار على بقية أطوار عمره ومراحل حياته، وانعكس ذلك بالسلب على سلوكه فى المجتمع والحياة.

وأشار إلى أن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى منهج متكامل لرعاية الطفل والعناية به والحفاظ على صحته البدنية والنفسية، وقد كان صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة فى هذا الأمر، يتضح ذلك من خلال الكثير من المواقف التربوية النبوية التى حفظتها لنا السنة المطهرة، روى البخارى عن أبى موسى رضى الله عنه قال: وُلِد لى غلام، فأتيت به النبى صلى الله عليه وسلم، فسمَّاه إبراهيم، فحنَّكه بتمرة، ودعا له بالبركة ودفعه إلى.

وتابع مفتى الجمهورية: "لعلنا نتذكر كيف كان النبى صلى الله عليه وسلم يخفف من صلاته إذا سمع بكاء الأطفال، ومداعبته صلى الله عليه وسلم لأحد أطفال الصحابة وسؤاله عن حال عصفوره الذى كان له، ولا ننسى كيف كان حنانه صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين، فقد كان يحملهما ويداعبهما فى رفق وحنان ومودة كبيرة. روى الإمام أحمد فى مسنده عن أبى سلمة عن أبى هريرة أبصر النبى صلى الله عليه وسلم الأقرع يقبِّل الحسنَ، فقال: لى عشرة من الولد ما قبلت أحدًا منهم قط! قال: إنه من لا يرحم لا يرحم. هذه الرحمة تجاه الأطفال هى منطلق الشريعة الإسلامية".

وأضاف أننا فى هذه الأيام نحتاج إلى تأكيد هذه المعانى وترسيخ تلك القيم فى أسرنا ومجتمعنا؛ حيث قد ظهرت بعض الصور السلبية التى أهدرت وانتهكت حقوق الطفل ورعايته، بل تخطت ذلك إلى أنواع من ممارسة العنف ضد الأطفال، ولا شك أن مقاومة هذه السلبيات تتطلب من جميع فئات المجتمع التكاتف والترابط للتصدى لهذه الظواهر السيئة التى يمكن أن تهدد مستقبل أى أمة من الأمم.

وأكد مفتى الجمهورية على الجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى مجال رعاية الطفولة والتصدى لجميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال ضد الأطفال، حيث ينص الدستور المصرى على حق الطفل فى حياة كريمة والمحافظة على ذلك، ومن خلال هذا المعنى نجد صورًا من صور الرعاية تتمثل فى العمل على الحد من عمل الأطفال، وتوفير المأوى والحياة الكريمة لمن لا يجدون ذلك، من خلال توجيه خطاب إعلامى متكامل يعتنى بتوعية أفراد المجتمع بأهمية هذه القضية وكيفية التعامل معها، وفتح الباب أمام الجمعيات الخيرية التى تقوم بكفالة الطفل على كافة المستويات، والعمل على تطوير النظام التعليمى للأطفال للوصول إلى العقلية المفكرة.

واختتم فضيلة المفتى كلمته بقوله: "لقد ظهر تصميم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة على رعاية الطفل فى مصرنا الحبيبة، والتأكيد على تنشئة أجيال تتمتع بكل ما يمكن تقديمه من وسائل المدنية والحضارة، وقد بدأت والحمد لله ثمار هذه الجهود فى الظهور، ونرجو الله عز وجل أن يوفقنا جميعًا لما فيه صلاح مجتمعنا وخير بلادنا".