عاجل- شاكر: أدخلنا 1842 ميجاوات خلال الفترة الأخيرة

جدة - نرمين السيد - وأشار شاكر خلال فعاليات تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، وعدد من المشروعات القومية فى قطاع الكهرباء، اليوم الإثنين، إلى أنه لم يتم تخفيف أى أحمال فى الكهرباء ابتداء من يونيو 2015، ونجحنا فى تقليل مضاعفات ثانى أكسيد الكربون فى الفترة من 2014 إلى 2021

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذى تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية فى مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.