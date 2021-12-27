معلومات الوزراء يصدر بيانا بشأن إعادة فتح المدارس وانتظام التعليم

جدة - نرمين السيد - وأشار المركز، فى بيان، اليوم، إلى توصية تقرير دولى بإعادة فتح المدارس، وأنه يجب أن تظل إعادة فتحها وانتظام العملية التعليمية بها أولوية قصوى وعاجلة على مستوى العالم، لوقف خسائر التعلم وعكس مسارها.

جاء ذلك خلال متابعة ورصد مركز المعلومات للتقرير الصادر عن تعاون مشترك بين اليونسكو واليونيسف والبنك الدولى فى ديسمبر 2021 تحت عنوان "حالة التعليم فى العالم: من الأزمة إلى التعافى"، والذى أشار إلى أن جائحة "كوفيد-19" تسببت فى حدوث اضطرابات غير مسبوقة فى العملية التعليمية على مستوى العالم، وأثرت بدرجة كبيرة على نواتج التعلم، وذلك بعد أن أدت الجائحة إلى توقف الأنظمة التعليمية فى مختلف أنحاء العالم، وأثر إغلاق المدارس على أكثر من 1.6 مليار طالب.

وعلى الرغم من أن بعض الدول بادرت بإتاحة الفرص للتعلم عن بُعد، فقد كان هناك تفاوت كبير فى جودة هذه المبادرات ونطاق تغطيتها، وكانت على أفضل تقدير مجرد تعويض جزئى عن التعلم المباشر داخل الفصل الدراسى، وبعد مضى 21 شهرًا على بداية الجائحة، فإن العديد من المدارس لا تزال مغلقة أمام العديد من الأطفال حول العالم، وأصبح ملايين آخرون معرضين لخطر عدم العودة مرة أخرى إلى التعليم، حيث يعيش أكثر من 200 مليون متعلم فى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط غير مستعدين للتعلم عن بعد أثناء إغلاق المدارس فى حالات الطوارئ.

كما تناول التقرير الآثار السلبية لإغلاق المدارس بخلاف التعلم، فتعرضت صحة الأطفال وسلامتهم للخطر مع ازدياد تعرضهم للعنف الأسرى وعمالة الأطفال، فأثناء إغلاق المدارس، حُرم أكثر من 370 مليون طفل على مستوى العالم من الحصول على الوجبات المدرسية، وفقد بعض الأطفال المصدر الوحيد المنتظم للتغذية اليومية، كما أدى إغلاق المدارس إلى تعرض ما يقدر بنحو 10 ملايين فتاة لخطر الزواج المبكر فى العقد المقبل.

وأشار التقرير إلى أن الجائحة فاقمت أوجه عدم المساواة فى التعليم، حيث استمر الإغلاق الكلى والجزئى لمدة 224 يومًا فى المتوسط، وفى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل استمر إغلاق المدارس لمدة أطول مقارنة بالدول مرتفعة الدخل، كما تلقى المعلمون فى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل دعمًا محدودًا لتطويرهم المهنى من أجل الانتقال إلى التعلم عن بعد، بالإضافة إلى ضعف قدرة الأطفال على الاستفادة من التعلم عن بعد بسبب ضعف الحصول على الكهرباء والوصول إلى شبكة الإنترنت.

وأضاف أن الجيل الحالى من الطلاب معرض لخطر فقدان ما قيمته 17 تريليون دولار من دخولهم مدى الحياة بسبب إغلاقات المدارس، وفى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، من المحتمل أن تزداد نسبة الأطفال الذين يعانون من فقر التعلم بمقدار 14 نقطة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

وبحسب التقرير، فإنه حتى الآن تم تخصيص أقل من 3% من حزم التحفيز الحكومية للتعليم، وستكون هناك حاجة إلى مزيد من التمويل من أجل التعافى الفورى للتعلم، كما يجب على الدول وضع برامج استعادة التعلم، بهدف ضمان حصول الطلاب من هذا الجيل على نفس الكفاءات على الأقل من الجيل السابق.