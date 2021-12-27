عاجل- شاكر: شبكة كهرباء مصر الأقوى فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن شبكة الكهرباء فى مصر أصبحت ضمن الأقوى فى إفريقيا والعالم، وهناك طفرة هائلة حدثت فى الشبكة القومية لنقل الكهرباء.





وأشار شاكر خلال فعاليات تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، وعدد من المشروعات القومية فى قطاع الكهرباء، اليوم الإثنين، إلى أن محطات المحولات المتنقلة ساهمت فى تحسين الخدمة المقدمة، لافتا إلى أنه لم يتم تخفيف أى أحمال فى الكهرباء ابتداء من يونيو 2015، وأن حوالى 12 ألف ميجاوات دخلت محافظات الصعيد خلال السنوات الماضية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، إلى مقر مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذى تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية فى مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.