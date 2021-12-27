عاجل- محمد شاكر: 55 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية لمشروعات الكهرباء

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن وزارة الكهرباء أخذت على عاتقها توفير الطاقة الكهربائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والتى أكدت أن هذه القضية تمثل أمنًا قوميًا.





وأشار شاكر، خلال فعاليات تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى لمشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان وعدد من المشروعات القومية فى قطاع الكهرباء، اليوم الإثنين، إلى أن وزارة الكهرباء أعدت خطة عاجلة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات الكهرباء، مع رفع كفاءة المحطات القائمة، مع إنشاء محطات توليد للكهرباء، مؤكدًا أن التكلفة الاستثمارية لمشروعات الكهرباء الجديدة بلغت 55 مليار جنيه. وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذى تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية فى مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.

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