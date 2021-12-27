شاكر: أنتجنا كهرباء يصل حجمها إلى 14 ضعف قدرة السد العالى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنتاج كهرباء يصل حجمها إلى 14 ضعف قدرة السد العالى مؤخرا، موضحًا: "نجحنا فى تقليل مضاعفات ثانى أكسيد الكربون فى الفترة من 2014 إلى 2021".





جاء ذلك خلال كلمته فى فعاليات تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، وعدد من المشروعات القومية فى قطاع الكهرباء، اليوم الإثنين.

وأوضح وزير الكهرباء أن حوالى 12 ألف ميجاوات دخلت محافظات الصعيد خلال السنوات الماضية، مضيفا أنه لم يتم تخفيف أى أحمال فى الكهرباء ابتداء من يونيو 2015.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، إلى مقر مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذى تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية فى مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.