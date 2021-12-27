وزير الإنتاج الحربى يبحث مع «جيوشى» و«شاندونج» سبل التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أن اللقاء استهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين المصرى والصينى فى مجال إنتاج وسائل النقل الأخضر، وكذلك دراسة تصنيع أسطوانات الغاز، مؤكدًا اهتمام وزارة الإنتاج الحربى بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الصينية فى مختلف المجالات والتى تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين.

ولفت إلى حرص الوزارة على نقل التكنولوجيات الحديثة فى مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة لها والتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة فى هذا المجال بما يساهم فى حماية البيئة من التلوث وتعميق التصنيع المحلى وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملات الأجنبية وبالتالى تعزيز الاقتصاد القومى.

وأشار إلى أن اللقاء يأتى فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالسعى إلى إحلال الوقود الإحفورى بمصادر طاقة نظيفة ومتجددة، وكذلك جهود الدولة لتوطين صناعة المركبات، وأن وزارة الإنتاج الحربى تقوم بالمشاركة فى تنفيذ العديد من الإجراءات، من بينها العمل على تحويل (2262) أتوبيس تتبع هيئة النقل العام بالقاهرة والأسكندرية للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار بالتعاون مع وزارتيّ البترول والتنمية المحلية وشركة جيوشى لصناعة وسائل النقل، مؤكداً أن مصر تعد سوقاً جاذبة للاستثمار وأنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادى عالمياً ومحلياً إلا أن الدولة المصرية نجحت فى التعامل بتوازن كبير فى هذا الصدد من خلال إتخاذ الإجراءات المناسبة لتحفيز النشاط الاقتصادى ودعم المواطنين والفئات المتضررة.

من جانبه، أثنى لياو ليتشيانغ السفير الصينى بالقاهرة على خبرة وإمكانيات شركات ووحدات الإنتاج الحربى، وكذلك اهتمام مصر بإصدار قوانين الاستثمار والتجارة والصناعة التى تساهم فى توفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية وتسهل من إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى إقامة المناطق الحرة واللوجستية والاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، والسعى إلى الإعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأشاد السفير الصينى بالدور الذى تلعبه وزارة الإنتاج الحربى فى دعم وتشجيع الاستثمار فى مصر والعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر والصين، مؤكدًا تطورها خلال السنوات الأخيرة، معربًا عن سعادته بالتعاون المثمر والثقة المتبادلة بين الشركات الصينية وشركات الإنتاج الحربى الأمر الذى يشجع الشركات الصينية على الدخول فى شراكات جديدة مع الإنتاج الحربى.

وأعرب خالد محى جيوشى العضو المنتدب بمصنع جيوشى لصناعة وسائل النقل، عن سعادته بالمشاركة فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم التوسع فى إتاحة سيارات النقل الجماعى العاملة بالغاز الطبيعى كوقود بالسوق المحلية وإحلالها محل المركبات العاملة بالسولار بما يحقق مردودًا بيئيًا واقتصاديًا كبيرًا على كل المستويات.

كما أعرب عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى وشركاتها التابعة لما تتمتع به من خبرات وإمكانيات تكنولوجية وفنية متميزة فى مختلف المجالات، مشيدًا بالدور الفاعل الذى تقوم به وزارة الإنتاج الحربى ومختلف الجهات بالدولة للتكامل من أجل التحول إلى الاعتماد بشكل أكبر على الغاز الطبيعى ومصادر الطاقة التى تساهم فى تحقيق أثر إيجابى على صناعة النقل والمركبات العاملة بالغاز كوقود نظيف فى ظل توافر البنية التحتية اللازمة لذلك.

من جانبه، أوضح الدكتور صن جون نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة شاندونج العالمية، أن المجموعة مملوكة للحكومة الصينية وأنها المورد الرئيسى لمحركات الغاز الطبيعى لصالح مشروع إحلال المحركات الديزل الخاص بمركبات هيئة النقل العام، لافتًا إلى أن مجموعة "شاندونج" تعتبر من أكبر المصنعين العالميين للمولدات الكهربائية والمحركات التى تعمل بالديزل والغاز الطبيعى والكهرباء وكذلك الآلات الزراعية والمعدات الثقيلة كما تعد رائدة فى مجال وسائل النقل الصديقة للبيئة والطاقة المتجددة كما تعتبر الأولى فى تصنيع المحركات والمعدات الثقيلة فى الصين، وتضم تحت مظلتها (5) شركات كبرى تُباع منتجاتها فى حوالى (110) دول.

وأعرب جون عن تطلعه لتحقيق تعاون مشترك مثمر مع "الإنتاج الحربى" فى مجال إنتاج وسائل النقل الأخضر وكذا تصنيع أسطوانات الغاز، كما أعرب عن سعادته بالتعاون المثمر بين الجانبين والثقة المتبادلة بين الشركات الصينية وشركات الإنتاج الحربى، متمنيًا تحقيق المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة وتشجيع عقد شراكات جديدة ودعم التوأمة بين مصر والصين فى مختلف المجالات لتحقيق تنمية شاملة، مثنيًا على الخبرات الفنية والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتميزة لشركات الإنتاج الحربى ودورها فى دعم خطة الدولة المصرية فى التنمية والتطوير وكذلك دورها فى دعم إتجاه الدولة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى.

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، محمد عيد بكر، أنه فى نهاية اللقاء تم توقيع بروتوكول تعاون بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربى" و"مؤسسة شاندونج" و"شركة جيوشى لصناعة وسائل النقل" يهدف إلى تعاون الأطراف الثلاثة فى مشروع خاص بالتقنيات والمنتجات والخدمات والحلول المتكاملة فى مجال إنتاج اسطوانات الغاز الطبيعى.

وأشار بكر إلى أن الوزارة تحرص على أن يكون التعاون مع شركائها فى مختلف المجالات قائمًا على أساس التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا، لافتًا إلى أن اللقاء مع المجموعة الصينية عكس تطلع الجانبين لإقامة شراكات مثمرة فى مجال إنتاج وسائل النقل الأخضر، وكذلك تصنيع أسطوانات الغاز، مضيفًا أن "شاندونج" أعربت عن تطلعها إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع منتجاتها وتصديرها إلى إفريقيا والشرق الأوسط خاصةً فى ظل ما تتمتع به من عوامل جاذبة للاستثمارات الأجنبية فى مختلف المجالات.

وقد قام بالتوقيع على بروتوكول التعاون المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، وخالد جيوشى العضو المنتدب لشركة جيوشى لصناعة وسائل النقل، والدكتور صن شاوجون ممثل مؤسسة شاندونج الصينية.