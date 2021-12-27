عاجل- شاكر: انتهجنا طرقا مبتكرة لتوليد الكهرباء بشكل سريع

جدة - نرمين السيد - وأشار شاكر، خلال فعاليات تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، وعدد من المشروعات القومية فى قطاع الكهرباء، اليوم الإثنين، إلى أن وزارة الكهرباء انتهجت طرقا مبتكرة وغير تقليدية لتوليد الكهرباء بشكل سريع.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن مجمع بنبان للطاقة الشمسية أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذى تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية فى مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.