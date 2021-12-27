القوي العاملة: تعيين 1578 شاباً.. منهم 36 من القادرين باختلاف...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 1578 شاباً ، منهم 36 شاباً من ذوى الهمم والعزيمة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 2981 شاباً.
تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر مدير المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال نوفمبر الماضي، قامت المديرية باستخراج 928 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 949 رخصة مزاولة المهنة ، وتلقت 34 شكوى عمالية، تم تسوية شكوتين منها ودياً ، وتم تحويل 17 شكوى للقضاء ، و 4 شكاوي مازالت تحت البحث والدراسة.
أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 71 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 28 عاملاً من المسجلين بالمديرية ، والذين بلغ عددهم 4550 عاملا .
وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 340 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، وأسفر عن تحرير 18 محضراً للمنشآت المخالفة ، بالإضافة إلى عقد ندوتي توعية للعمال حضرها 30 عاملا ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 85 منشأة ، وتحرير 8 محاضر للمنشآت المخالفة.
وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية بإستخراج 41 ترخيص عمل للأجانب لأول مرة ، وتجديد 89 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.
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