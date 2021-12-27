السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان ”شموس ساطعة” عن تطوير قطاع الكهرباء

عرضت احتفالية افتتاح مشروعات جديدة في قطاع الكهرباء في الصعيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان "شموس ساطعة"، والذى استعرض التطور الكبير فى قطاع الكهرباء، خلال السنوات الماضية تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكيفية التعامل مع ملف الكهرباء باعتباره أمن قومى، وتوفير الطاقة الكهربائية لكافة القطاعات، ووضع خطط عاجلة من أجل توفير هذه الطاقة دون انقطاع، فضلا عن تنفيذ أكبر مشروعات الكهرباء فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

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