القوي العاملة توزع 100 ماكينة خياطة علي خريجي الدورات التدريبية لوحدة التدريب...

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أنه في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل للفتيات والشباب، والفئات الأكثر احتياجا وتنفيذا لمبادرة "مهنتك مستقبلك" و"مهارتك أساس مهنتك"، قامت مديرية القوي العاملة بالأقصر بالتعاون مع بيت الزكاة المصري بتوزيع أكثر من ١٠٠ ماكينة خياطه للفتيات خريجي الدورات التدريبية لوحدة التدريب المتنقلة.

ومن جانبه قال عبده هاشم مدير مديرية القوي العاملة بالأقصر: إن المتدربات الذين تم منحهم ماكينات الخياطة أتموا التدريب المهني علي كثير من الحرف ومنها الخياطة والتفصيل ، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة أمام ساحة الشيخ الطيب شيخ الأزهر الشريف بالأقصر.

وأكد مدير المديرية ضرورة الاهتمام بتدريب الفتيات وإعداد المرأة المعيلة على مستوى المحافظات لصقل مهاراتهن كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنها قادرة على العمل بمهارة وحرفية، مشيرا إلي أنه سوف يستمر منح الخريجات من مركز التدريب الثابت بالطود ماكينات خياطة حتي يعم الخير علي الجميع في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.