شاكر: الكهرباء أمن قوي وكنا نعانى من عجر وصل لـ 6050 ميجا...

قام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، بتقديم شرح، عن الأعمال المميزة التى قامات بها الوزارة خلال الفترة الماضية لـ تقديم الخدمات و تحسينها.
وأضاف وزير الكهرباء خلال كلمته أثناء تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، أن الدولة كانت تعانى فى 2014 من عجز فى انتاج الوقود الكهربائي، وكان هناك عجز وصل لـ 6050 ميجا فى اليوم.
ولفت إلى أنه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الكهرباء أمن قومى ويجب أن تحل المشكلات بشكل سريع، تم بالفعل اتخاذ الإجراءات السريعة من 2014.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بعمل أشياء غير تقليدية فى إنشاء محطات الكهرباء.
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