مصر تعرب عن عميق الحزن وبالغ الأسى لفقدان العالم بأسره لرئيس الأساقفة...

تعرب جمهورية مصر العربية عن عميق الحزن وبالغ الأسى لفقدان العالم بأسره لرئيس الأساقفة ديزموند توتو، رئيس الأساقفة الفخري لجنوب أفريقيا الحائز على جائزة نوبل للسلام والذي رحل عن عالمنا أمس.
وتؤكد مصر أن رئيس الأساقفة ديزموند توتو كان، وبلا شك، رمزاً ساطعاً للكفاح ضدّ نظام الفصل العنصري ومن أبرز المناضلين في العالم من أجل الحرية وحقوق الإنسان، وسيبقى مخلداً بمكانته البرّاقة في التاريخ بما منحه دوماً من نموذج لمكافحة كل أنواع العنصرية مع إعلاء قيم الديمقراطية والحريّة؛ وعليه، فإن ما قدمه في حياته هو بمثابة درس دائم للإنسانية في التسامح والإصرار على دعم السلام ورفض كل أنماط التعصُب والعنصرية وعدم المساواة.
كما تتوجّه مصر لحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الشقيقة، ولأسرة المُناضل الراحل، بصادق التعازي والمواساة مؤكدةً على أن مسيرة كفاحه السلمي ضد كافة أشكال التمييز والعنصرية ستظل تُمثل مصدر إلهام لا ينضب لكافة شعوب العالم.
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