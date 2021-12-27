بحضور الرئيس السيسي.. بدء فعاليات افتتاح مشروعات في قطاع الكهرباء بالصعيد

بدأت منذ قليل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات افتتاح مشروعات جديدة في الصعيد، حيث يتفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان.

ويفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدداً من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد، وتم فى بداية الافتتاح تلاوة آيات من القران الكريم.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.