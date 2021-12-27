/668544/اصابة-3-أشخاص-في-انقلاب-سيارة-ملاكي-بسوهاج

أدى انقلاب سيارة ملاكي «ماركو تويوتا»، إلى إصابة ثلاثة أشخاص بالطريق الصحراوي الغربي، دائرة مركز جهينة، شمال غرب محافظة سوهاج، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

اصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش – مساعد وزير الداخلية – مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير مباحث سوهاج يفيد بلاغ من مأمور مركز جهينة بانقلاب سيارة بدائرة المركز ووجود مصابين.

وتبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي تويوتا تابعة لشركة تصوير ومقرها القاهرة، قيادة المدعو محمد ح م 23 عام، سائق ويقيم القاهرة أختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لانقلابها علي جانب الطريق.

هذا ونتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة بجروح بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و محمود م ع 23 عام مصور بالشركة بسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد ا م 23 عام مصور بالشركة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويقيمانالقاهرة من مستقلي السيارة.

كما تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج العام وتم تقديم الإسعافات اللازمة وصرح لهم بالخروج، وأفاد قائد السيارة والمصابين بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهة الجنائية.

مصرع عامل تحت القطار في سوهاج

على جانب اخر لقى عامل في نهاية العقد الثالث من العمر مصرعه اسفل عجلات القطار، بناحية دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة الى مستشفى البلينا المركزي والتعرف على هوية المجنى علية واخطار أهليته.