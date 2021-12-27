/668573/محمد-شاكر-مشاريع-الكهرباء-المنفذة-14-ضعف-قدرة-السد-العالي

استعرض وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، محاور عمل الوزارة خلال الفترة الحالية، والتى تتضمن استراتيجية الوزارة للربط الكهربائي مع دول الجوار، وما يتصل بتدعيم الربط الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، وأيضًا مشروع بنبان للطاقة الشمسية.

دوت الخليج

الرئيس السيسي يفتتح مجمع بنيان للطاقة الشمسية

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع بنيان للطاقة الشمسية بأسوان بحضور الرئيس.

وزير الكهرباء: ما تم إنتاجه من الكهرباء يعادل 14 ضعف من قدرة السد العالي

كما أشار وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، إلى التحديات التى واجهت قطاع الكهرباء عام 2014، والتى منها العجز فى إمداد الوقود والفصل الاضطراري للتيار الكهربائي، وأيضًا اختناقات شبكة نقل الكهرباء، وما يتصل بتقادم 30% من وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية.

وحدد أيضًا وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، الاجراءات التى تم اتخاذها للتغلب على مشكلة العجز بالقدرات المتاحة.

وأشار وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، إلى وصول عجز فى القدرات إلى أكثر من 6000 ميجاوات فى صيف 2014.

كما أكد على أنه تم تنفيذ خطة عاجلة بإجمالي قدرات 3636 ميجاوات، والذى تم إضافتها خلال 34 أسبوع، وأيضًا جرى رفع كفاءة المحطات بإجمالي قدرات 1840 ميجاوات بدون استخدام وقود إضافى.

وأكد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، أن ما تم إنجازه فى الخطة العاجلة بالمقارنة بما تم من خطة فى وقت سابق كان به نوع من السرعة.

وأشار وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، إلى أن إجمال الاستثمارات لتحويل محطات توليد الكهرباء التى تعمل بالدورة البسيطة لتعمل بنظام الدورة المركبة 27 مليار جنيه، مضيفًا:" تم إضافة 50% من قدرات المحطات المذكورة بدون استخدام وقود إضافي.

وأكد وزير الكهرباء إلى أن المشاريع المنفذة قادرة على إنتاج كهرباء بمقدار 14 ضعف قدرة السد العالي.