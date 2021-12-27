/668580/هتروح-فين-تعرف-على-موعد-إجازات-السنة-الميلادية-في-2022

أيام قليلة تفصلنا عن العام الجديد، والاحتفالات التي تشهدها شتى المحاور والميادين في جميع ربوع مصر، الأمر الذي يشغل بال العديد وجعل البعض يبحث عن أفضل الأماكن التي يخرج إليها في احتفالات رأس السنة، فيما يبحث البعض الأخر عن الأجازات الرسمية التي تمنحها الدولة للموظفين وطلبة المدارس خلال العام.

دوت الخليج ويصدر مجلس الوزراء بيانًا حول العطلات الرسمية طوال العام، كما تُعلن وزارة التعليم بيانها عن الأجازات الرسمية للعاملين بها، وللطلاب والتعليم العالي، وهذا ما يستعرضه موقع دوت الخليج وخلال السطور القليلة التالية.

مواعيد الأجازات الرسمية لعام 2022

ـ تبدأ السنة بعيد الميلاد المجيد الذي يوافق يوم 7 يناير 2022.

ـ عيد الشرطة المصرية الذي يوافق يوم 25 يناير ولكن هذا العام سوف يتم تأجيله ليوم 28 يناير الموافق ليوم الخميس.

ـ عيد تحرير سيناء الذي يوافق 25 أبريل من كل عام، ويتم تأجيل ليومالخميس الموافق 29 أبريل 2022.

ـ عيد العمال وتكون الأجازة الرسمية له يوم السبت 1 مايو 2022.

ـ عيد شم النسيم الموافق يوم الاثنين 3 مايو 2022.

ـ ثورة 30 يونيو يحتفل بها المصريين هذا العام يوم 1 يوليو ليوافق يوم الخميس.

ـ عيد الثورة والذي يوافق يوم السبت 24 يوليو 2022.

ـ يوم 6 أكتوبر يوافق عيد القوات المسلحة توافق يوم الأربعاء 2022.

الإجازة الرسمية لـ عيد الفطر المبارك: توافق يوم من الأربعاء 12 مايو إلى الأحد 16 مايو 2022.

إجازة عيد الأضحى المبارك: توافق يوم من يوم السبت ١٧ يوليو إلى الجمعة ٢٣ يوليو 2022.

العطلات الرسمية لـ رأس السنة الهجرية: توافق يوم الخميس ١٢ أغسطس 2022.

الاجازة الرسمية لـ المولد النبوي الشريف: توافق يوم الاثنين ١٨ أكتوبر 2022.