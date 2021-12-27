/668587/وزير-الكهرباء-سيتم-تغطية-مصر-بالكامل-بشبكات-قوية-لنقل-الطاقة-الكهربائية

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع بنيان للطاقة الشمسية بأسوان بحضور الرئيس.

دوت الخليج

وزير ا لكهرباء: الدولة المصرية يتم تغطيتها بالكامل بشبكات قوية لنقل الطاقة الكهربائية

وأشار وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، إلى إنه قد تم إعداد دراسة متقدمة وبأسلوب علمي لمدة عامين، والتى نتج عنه إظهار نقاط الضعف والقوة فى الشبكة، ويتم تحديث هذه الدراسة.

كما أكد على أن الدراسة المعدة، بشأن وضع خ طة لتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة حتى عام 2025. وأشار وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، إلى أن الدولة انتجت كهرباء يصل حجمها إلى 14 ضعف لقدرة السد العالي خلال الفترة الماضية.

تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مجمع بنيان للطاقة الشمسية بأسوان

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد ش اكر، إلى أن الشبكة القومية لنقل الكهرباء، قد بلغ إجمال ي الاستثمارات بها لتدعيم وتحديث منظومة نقل الكهرباء منذ عام 2014 وحتى عام 2021 حوالي 75 مليار جنيه، منها 25 مليار بصعيد مصر.

وقال وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر:" الدولة المصرية يتم تغطيتها بالكامل بشبكات قوية لنقل الطاقة الكهربائية".

كما استعرض وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، إلى استراتيجية وزارة الكهرباء للربط الكهربائي مع دول الجوار، مشيرًا إلى وجود ربط مصري سعودي وآخر مع الأردن، وهيئة الربط الخليجي.

هذا وأشار وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، إلى إنشاء مصر 47 مركز تحكم فى شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية بتكلفة 2 مليار يورو.