/668574/حسانين-توفيق-الاستعانة-بالتكنولوجيا-لحصر-أصول-الدولة-غير-المستغلة-يعزز-الحوكمة-واتخاذ-القرار-الصحيح

أكد النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية تضم المبانى والأراضى المملوكة والمستأجرة والمتصرف فيها خلال آخر 5 سنوات بالجهات الإدارية، خطوة هامة جدا نحو الاستفادة من التحول الرقمى فى تعظيم الاستفادة من الأصول والموارد العامة.

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وأوضح توفيق فى تصريحات له اليوم، أن الدولة تمتلك حجما هائلا من الأصول غير المستغلة من أراضى ومبانى وغيرها من الأصول العامة، ولكن الحصر الذى كان يتم يدويا بدون تحديث لهذه الأصول والتغيرات التى تجرى عليها، وبالتالى لم يتم الاستفادة الكاملة من حصر هذه الأصول.

حسانين توفيق: توفير البيانات الصحيحة والدقيقة هى الخطوة الأولى

وأشار توفيق إلى ضرورة وجود قاعدة البيانات الإلكترونية، على أن يتم تحديثها بشكل مستمر بما يظهر طبيعة التغير الذى يحدث لهذه الأصول سواء بالبيع أو التأجير، وطرق الاستفادة من هذه الأصول، وتقييم الفائدة منها، مشددا على أن الأدوات التكنولوجية يمكنها المساهمة بقوة فى تعزيز الحوكمة وضمان الاستغلال الأمثل لهذه الأصول غير المستغلة، مؤكدا أن توفر البيانات الصحيحة والدقيقة هى الخطوة الأولى والأهم لاتخاذ القرار السليم، وهو ما يضمنه التحول الرقمى.