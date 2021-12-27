/668575/محلية-النواب-تمهل-الحكومة-اسبوعين-لانهاء-مشكلة-منازل-متضرري-السيول-بمركز-دار-السلام

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة خلال إجتماعها الثالث لإستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن تمليك الأراضي المقام عليها منازل متضرري السيول بمركز دار السلام – محافظة سوهاج، وإستعراض نتائج ما انتهت إليه الدراسات والإجتماع التنسيقي الذي تم تكليف وزارة التنمية المحلية بعقده مع الوزارات المعنية في هذا الشأن تحديد اجتماع رابع يوم 10 يناير المقبل لاعطاء فرصة لوزارة التنمية المحلية ومحافظة سوهاج لوضع الحلول وإنهاء تلك الملف الذى تمت مناقشتة على مدار ثلاث إجتماعات ، بضرورة تمليك تلك الاراضى المقام عليها منازل متضررى السيول لاصحابها، ودفع ما عليهم من مستحقات مالية على أقساط ، مع السماح لهم بالبناء والتوسع بشكل رأسى.

دوت الخليج يرصد توصيات محلية النواب بشأن منازل متضرري سيول دار السلام متضرري سيول دار السلام فيما أكد النائب أحمد قورة ، خلال الاجتماع إن تلك الحلول من شأنها خدمة أصحاب تلك الاراضى المقام عليها منازل متضررى السيول فى دار السلام ، وباقى المراكز الموجودة داخل محافظة سوهاج التي يوجد بها نفس المشكلة. كما أكد " قورة " أن وضع تلك الحلول، وإنهاء تلك المشكلة التي تعد أزمة حقيقية لهولاء المواطنين وأسرهم ، سوف تحقق النفع العام ، سواء للدولة ، أو للمواطنين ، وللاستقرار الاجتماعى الذى ينشده الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير سكن وحياة كريمة لكل المصريين

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