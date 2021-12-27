وفاة مصممة الأزياء والديكور نعيمة عجمي

رحلت عن عالمنا اليوم مصممة الأزياء الشهيرة نعيمة عجمي، والذي جاء نبأ وفاتها على لسان الفنان منير مكرم عضو مجلس النقابة، دون الكشف عن سبب الوفاة أو تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان.

دوت الخليجيرصد وفاة مصممة الأزياء نعيمة العجمي

وكتب منير مكرم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ناعيا الراحلة نعيمة عجمي: «الدوام لله، وفاة المهندسة نعيمة عجمي»، مطالبًا جمهوره بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ولأسرتها بالصبر والسلوان.

من هي نعيمة عجمي

نعيمة عجمي، واحدة من أشهر مصممات الأزياء في الوسط الفني، حيث شاركت في تصميم ملابس العديد من نجوم الفن بالأعمال الفنية المتنوعة، خاصة المسرح، ومن أبرز المسرحيات التي شاركت فيها بتصميم ملابس طاقهما، مسرحية ليلة من ألف ليلة، أهلًا يا بكوات، الأميرة تنتظر.

وكانت نعيمة عجمي تعتمد في تصميماتها على اختيار الملابس التي تليق بالحدث والزمن الذي يرصده العمل الفني، حيث تهتم بأدق التفاصيل؛ لذلك كانت أعمالها دائمًا متميز.

ومن المسرحيات التي شاركت في تصميم ملابس فريق عملها مؤخرا مسرحية المتفائل، بطولة الفنان سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل أيات مجدي.

أشهر أعمال نعيمة عجمي

أما عن أشهرالأعمال التي شاركت فيها الراحلة نعيمة عجمي هي: سنو وايت وعصابة الأقزام، ليلة من ألف ليلة، اضحك لما تموت، وبحلم يا مصر، في بيتنا شبح، بلقيس، أولاد الغضب والحب، نص ساعة هاملت، أهلًا يا بكوات، رجل القلعة، يا مسافر وحدك، الست هدى.

أخر أعمال نعيمة عجمي

وتعد مسرحية “حلم جميل” اخر لمسات نعيمة عجمي قبل الرحيل وهي من تأليف طارق رمضان، وبطولة سامح حسين، سارة درزاوي، عزت زين، أحمد عبدالهادي، رشا فؤاد، وجلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدي، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، أغاني طارق علي، ومن إخراج إسلام إمام.