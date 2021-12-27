/668578/النائب-ياسر-ذكى-يهنئ-البابا-تواضروس-والاخوة-الاقباط-والمصريين-باحتفالات-عيد-الميلاد-المجيد

تقدم النائب ياسر ذكى وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ بالتهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولجميع الأخوة الأقباط داخل الوطن وخارجه بمناسبة احتفالات المصريين بعيد الميلاد المجيد وقال " ذكى " كل التهنئة أيضا لمصر قيادة وحكومة وبرلماناً وشعباً مؤكداً أن مثل هذه الاحتفالات فى هذه المناسبات الطيبة اصبحت ملكاً لكل المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية مثمناً المواقف الوطنية والتاريخية والمشرفة لقداسة البابا تواضروس الثانى.

دوت الخليج يرصد تهنئة النائب ياسر زكي للبابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد عيد الميلاد المجيد وقال النائب ياسر ذكى إن قداسة البابا تواضروس الثانى دائما يؤكد للرأى العام المصرى والعالمى أن المصريين جميعاً يقفون صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجه الدولة المصرية مؤكداً أن وحدة وتماسك المصريين أفشلت جميع المؤامرات الداخلية والخارجية التى واجهت مصر.

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