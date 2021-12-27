جلسة البرلمان تنطلق ..ومناقشات موسعة حول إلغاء هيئة الطاقة الكهرومائية و«الأساتذة المتفرعين» 

/668579/جلسة-البرلمان-تنطلق-ومناقشات-موسعة-حول-إلغاء-هيئة-الطاقة-الكهرومائية-والأساتذة-المتفرعين

انطلقت فعاليات الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة عدد من الموضوعات بشأن هيئة الطاقة الكهرومائية وقانون تنظيم الجامعات وأكاديمية الفنون، حيث تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان اليوم

وتضم الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، وتقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن 49 اقتراحا برغبات مقدمة من أعضاء المجلس.

وتشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفى جبالى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم (158) لسنة 1981 ، وحيث قصرت المادة (82) من القانون الحالي تعيين الأساتذة المتفرغين على من يبلغ سن المعاش وهو بدرجة أستاذ فقط دون ما عداها من باقى درجات أعضاء هيئة التدريس وهى درجتا الأستاذ المساعد والمدرس ، وفى ضوء حاجة الأكاديمية لخبرة أبنائها من أعضاء هيئة التدريس ونظراً لندرتهم في مجال تخصصهم وطول فترة إعدادهم ، فيتعين تعديل تلك المادة لتتيح تعيين جميع درجات أعضاء هيئة التدريس كأساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين وذلك على غرار ما هو معمول به بقانون تنظيم الجامعات في مادته رقم ( 121) .