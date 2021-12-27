ابرزهم أصالة وابناءها.. تفاصيل سهرات غير متوقعة ليلة رأس السنة

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ساعات تفصلنا عن لقاءات وحصريات للقنوات الفضائية ليلة رأس السنة 2022، حيث أن هناك منافسة شرسة لكل برنامج مع الضيوف الذين سيحلون تلك الليلة على الجمهور. فكان زمان نشاهد حفلات وسهرات ليلة رأس السنة، ولكن الأن يبدو أن البرامج واللقاءات التليفزيونية هي الأنجح والأقرب للجمهور.

دوت الخليج ترصد في السطور التالية تفاصيل لقاءات رأس السنة في التليفزيون

أصالة وابناءها في معكم منى الشاذلي

تحل النجمة أصالة برفقة ابناءها ضيفة على على برنامج معكم، والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC، ذلك ليلة رأس السنة.

كما تتضمن الحلقة لقاء مع نجم سوبر ستار لم يظهر في برامج تلفزيونية منذ فترة طويلة في لقاء مليء بالألعاب والأغاني والمسابقات في أجواء احتفالية ممتعة يتشارك فيها الجميع.

أنغام وابناءها مع أبلة فاهيتا

تحل النجمة أنغام ضيفة على برنامج لايف من الدوبلكس مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، وذلك في أول حوار تليفزيوني لها منذ فترة طويلة.

وخلال اللقاء تكشف أنغام خلال السهرة التي تعرض ليلة رأس السنة على شاشة قناة on وتظهر خلالها بصحبة نجليها عمر وعبدالرحمن، ويتطرق الحوار إلى علاقتها بالمطبخ وأبرز الأكلات والأطباق التي تجيد تحضيرها كما تتحدث عن عشقها للكشري الخاص بوالدتها.

كما تكشف أنغام خلال حوارها مع أبلة فاهيتا عن تشجيعها للنادي الأهلي وعن حرصها عن متابعة كل مباراياته وكذلك مبارايات المنتخب القومي.

شيرين وبناتها مع صاحبة السعادة

وفي برنامج صاحبة السعادة، تستقبل النجمة إسعاد يونس، ضيفتها شيرين عبدالوهاب لاستقبال العام الجديد سويًا في سهرة خاصة ليلة رأس السنة على قناة DMC.

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وتكشف شيرين خلال السهرة التي تظهر بها برفقة ابنتيها مريم وهنا، عن الكثير من الأسرار حول حياتها الفنية والشخصية وتحسم الجدل حول العديد من الأخبار والشائعات التي حاصرتها خلال الفترة الأخيرة.

كما تكشف شيرين عن الأسباب الحقيقية التي دفعتها للتخلي عن شعرها وظهورها بهذا اللوك الجديد الذي أثار جدلا واسعا في الشارع المصري ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.