/668590/إلهام-شاهين-تتعاون-مع-منة-شلبي-في-رمضان-2022

انضمت الفنانة القديرة إلهام شاهين، لصناع مسلسل منة شلبي الجديد «بطلوع الروح»، والذي كان يحمل اسم «إتجاه إجباري»، سابقًا ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2022، بالتعاون مع المخرجة كاملة أبو ذكرى.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تعاون إلهام شاهين مع منة شلبي في رمضان 2022

ويستعد صناع عمل «اتجاه إجباري» للبدء في تصوير العمل في مطلع يناير المقبل، وهو مكون من 15 حلقة، ويخوض بطولته بجانب أحمد السعدني الفنانة منة شلبي، والفنان أحمد داود.

أحمد داوود في مسلسل بطلوع الروح

ويُجسّد الفنان أحمد داود زوج الفنانة منة شلبي، خلال أحداث المسلسل، وتتعرض منة شلبي لحادث، ما يُجبرها على اختيار بعض القرارات التي لا ترغب فيها، ولكن الظروف تجبرها على ذلك.

الفنانة منة شلبي

وتخوض الفنانة منة شلبي خلال هذه الفترة فيلم جديد بعنوان «من أجل زيكو» بجانب كلا منةعمرو عبد الجليل، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وهناك ضيوف شرف أخرون يتم التعاقد معهم الأيام المقبلة، حيث كان الفيلم يحمل اسم "طريق السلامة" وتم تغييره، من إخراج بيتر ميمى.

منة شلبي تقتحم مجال المسرح بـ«العفريتة»

ومن ناحية أخري، تستعد الفنانة منى شلبي خلال الفترة القادمة للتفرغ لعمل مسرحي جديد يجمعها بالسناريست الشهير أيمن بهجت قمر تحت عنوان «العفريتة»، التي تعد أولى تجاربها المسرحية، وهي من أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، ويواصل صناع العمل في الفترة الحالية التحضيرات النهائية والتعاقد مع باقي الأبطال المشاركين.

مسيرة إلهام شاهين الفنية

بدأت الفنانة إلهام شاهين مسيرتها التمثيلية في نهاية السبعينيات عندما قدمت مسرحية حورية البحر في المريخ ، ثم قامت بأدوار عديدة في مسلسل مثل: أخو البنات ، قل البحر ، ليالي الحلمية ، ونصف ربيع. الآخر “وغيرها من الأعمال التليفزيونية الناجحة بمشاركة أكبر النجوم الفن والتمثيل في ذلك الوقت.

قدمت العديد من الأفلام في السينما ، خاصة في الثمانينيات والتسعينيات ، من بينها تلك الأفلام التي جمعتها مع الممثل القدير عادل إمام ، مثل: “رمضان فوق البركان ، وحلفوت ، وأمهات في المنفى”. كما شارك النجم الراحل محمود عبد العزيز في العديد من الأفلام مثل: “سوق” اللذة والوداعة.