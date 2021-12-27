حياة كريمة.. القوى العاملة توزع 100 ماكينة خياطة بالأقصر

وأوضح أن ذلك جاء فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير فرص عمل للفتيات والشباب، والفئات الأكثر احتياجا وتنفيذا لمبادرة "مهنتك مستقبلك" و"مهارتك أساس مهنتك".
ومن جانبه، قال عبده هاشم، مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر: إن المتدربات اللاتى تم منحهن ماكينات الخياطة أتممن التدريب المهنى على كثير من الحرف ومنها الخياطة والتفصيل، بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة أمام ساحة الشيخ الطيب شيخ الأزهر الشريف بالأقصر.
وأكد مدير المديرية ضرورة الاهتمام بتدريب الفتيات وإعداد المرأة المعيلة على مستوى المحافظات لصقل مهاراتهن كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنها قادرة على العمل بمهارة وحرفية، مشيرا إلى استمرار منح الخريجات من مركز التدريب الثابت بالطود ماكينات خياطة حتى يعم الخير على الجميع فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.
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