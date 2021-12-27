مساعد أول رئيس الوزراء: مشروع القاهرة التاريخية يحظى باهتمام كبير

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندسة راندة المنشاوى مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، خلال جولة لهما عددًا من مواقع العمل الخاصة بمشروع إعادة احياء القاهرة التاريخية، ورافقهما إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.





وأشار عبدالعال، خلال الجولة، إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات غير مسبوقة بالمحافظة لإعادة رونقها ووجهها الحضارى، بالتوازى مع ما تم وجار من أعمال الانتهاء من إزالة المناطق غير الآمنة، وتسكين أهالينا فى مشروعات سكنية حضارية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوى أن مشروع إعادة احياء القاهرة التاريخية يحظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويحرص على متابعة موقف تنفيذ المشروع الذى يستهدف إعادة إحياء مختلف مناطق القاهرة التاريخية، واستعادة رونقها العمرانى والحضارى، وجعلها مصدرًا لجذب الحركة السياحية اليها، استغلالا لما تحويه من مواقع ومعالم أثرية تمثل مختلف العصور والحقب التاريخية، وهو ما يعكس ثراء هذه المناطق وتميزها الحضارى.

ونوهت إلى الاجتماعات والزيارات الدورية التى يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمشروعات إعادة احياء القاهرة التاريخية، لمتابعة معدلات تنفيذ تلك المشروعات، والعمل على سرعة الانتهاء منها، وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وشملت الجولة تفقد أعمال الإزالة للمناطق الخرِبة بوكالة الشوربجى، والمنطقة المحيطة بمسجد الحاكم، إذ استمع المحافظ ومساعد أول رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس خالد صديق، حول ما يتم تنفيذه من أعمال لإعادة تأهيل المنطقة وإحيائها، من خلال ترميم وإعادة توظيف المبانى التراثية المسجلة، وكذا المبانى ذات القيمة غير المسجلة، إلى جانب تطوير العديد من المبانى بالمنطقة.

وتابع المحافظ ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء، موقف الإزالات للمناطق الخربة بمنطقة مسجد الحاكم، وكذلك ما يتم صرفه من تعويضات مالية ضمن مخطط إعادة تطوير المنطقة.

وأشار صديق، خلال الجولة، إلى أنه تم البدء فى تطوير الواجهات لـ 27 مبنى من إجمالى 48 مبنى من المقرر تطوير واجهاتها.

وانتقل المحافظ ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء إلى منطقة درب اللبانة، إذ تابعا أعمال تطوير وإعادة احياء المنطقة، بما فى ذلك أعمال تطوير حديقة مسجد المحمودية بدرب اللبانة.