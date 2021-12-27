عاجل- السيسى: 150 مليار جنيه تكلفة مشروعات الكهرباء فى الصعيد

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن من المهم وصول كل البيانات المتعلقة بتطوير قطاع الكهرباء إلى جميع المواطنين، مشيرا إلى أن تكلفة استثمارات مشروعات الكهرباء فى الصعيد بلغت 150 مليار جنيه.





وأضاف السيسى خلال فعاليات تفقده مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان: "نعمل على مشروعات الربط الكهربائى، كونه أصبح توجهًا عالميًا". وأوضح السيسى أن مشكلة الكهرباء قبل 2014 لم تكن فقط فى الإنتاج ولكن أيضا فى النقل والتوزيع والبنية التحتية. ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، إلى مقر مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان. وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذى تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية فى مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.

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