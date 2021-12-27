القوى العاملة: تعيين 1578 شابا بينهم 36 من ذوى الهمم فى الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 1578 شابًا، منهم 36 شابًا من ذوى الهمم والعزيمة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2981 شابًا.





تلقى الوزير تقريرًا بذلك من أحمد جابر مدير المديرية.. أشار فيه إلي أنه خلال نوفمبر الماضى، قامت المديرية باستخراج 928 شهادة قياس مستوى المهارة، و949 رخصة مزاولة المهنة، وتلقت 34 شكوى عمالية، تم تسوية شكوتين منها وديًا، وتم تحويل 17 شكوى للقضاء، و4 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة. أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا، قامت المديرية بصرف 71 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 28 عاملاً من المسجلين بالمديرية، والذين بلغ عددهم 4550 عاملا. وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 340 منشأة بنظام الدورى النهارى وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 18 محضرًا للمنشآت المخالفة، بالإضافة إلى عقد ندوتى توعية للعمال حضرها 30 عاملا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 85 منشأة، وتحرير 8 محاضر للمنشآت المخالفة. وفى مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 41 ترخيص عمل للأجانب لأول مرة، وتجديد 89 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

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