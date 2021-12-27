عاجل- السيسى: نستهدف وضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة

جدة - نرمين السيد - وأشار الرئيس السيسى، خلال فعاليات تفقده لمشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان اليوم الإثنين، إلى استهداف وضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة، فيما يتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة.

وأضاف الرئيس السيسى أن الدولة المصرية تعمل على مشروعات الربط الكهربائى، كونه أصبح توجهًا عالميًا، لافتًا إلى أن مشكلة الكهرباء قبل 2014 لم تكن فقط فى الإنتاج، ولكن أيضًا فى النقل والتوزيع والبنية التحتية.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذى تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية فى مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.