الأزهر: الإسلام لم يمنع احتفالات عيد الميلاد.. والدواعش ليسوا حراسا للدين

جدة - نرمين السيد - وأكد مرصد الأزهر أن هذه الرسائل التهديدية التى يبثُّها تنظيم "داعش" الإرهابى خلال احتفالات أعياد الميلاد المجيد لن تثبط عزيمة الحكومات فى القضاء على الإرهاب ولن يعكر صفو الآمنين فى احتفالاتهم، هذه الاحتفالات التى لم يمنعها الإسلام.

وأوضح المرصد أن الدواعش وغيرهم من المتشددين ليسوا حراسا على العقيدة لأى أحد، والمعاملة الحسنة هى من أهم قيم الإسلام والتعامل بمنظومة القيم والأخلاق من شروط التربية الإسلامية القويمة.

وأفادت أخبار محلية من الكونغو الديمقراطية أمس الأحد عن انفجار قنبلة بالقرب من مطعم بمنطقة بينى بإقليم شمال كيفو، شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما أسفر عن مقتل 6 من المدنيين وإصابة 13 أخرين أثناء احتفالهم بعيد الميلاد المجيد.

جدير بالذكر أن، منطقة بينى تقع فى نطاق سيطرة متمردى قوات التحالف الديمقراطى الموالى لتنظيم داعش الإرهابى منذ عام 1995م، وقد شهدت المنطقة على يد هذا التحالف سقوط الآلاف من القتلى والمصابين خلال عمليات دامية نفذتها القوات المتمردة فى بينى وعلى الشريط الحدودى مع دولة أوغندا.

يأتى هذا الحادث تزامناً مع تهديدات داعش والتنظيمات الموالية لها باستهداف دول العالم فى أياد الميلاد المجيد.